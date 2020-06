Proliferan pruebas rápidas sin autorización pese a los riesgos





27/06/2020 - 09:14:24

Página Siete.- “El resultado tarda entre 15 a 20 minutos y lo puede realizar desde la comodidad de su casa” se lee en uno de los anuncios que ofrecen pruebas rápidas para detectar anticuerpos. En la actualidad, un test rápido llega a costar 300 bolivianos en el país. El Gobierno advirtió que este material se deben realizar en lugares autorizados –laboratorios y establecimientos de salud- además se debe usar bajo supervisión de profesionales para evitar cualquier tipo de riesgo. El paquete contempla un test, una lanceta de bioseguridad, dos gotas de reactivo en su propio empaque, una pipeta para la prueba de sangre y alcohol pack antise´ptico (toallita). Algunas de las ofertas incluyen un video como instructivo. Estos productos son vendidos a través de las redes sociales, cada uno cuesta entre 270 y 300 bolivianos. Incluso el paquete de 25 pruebas puede costar 4.500 bolivianos. A mediados de mayo, el exministro de Salud, Marcelo Navajas, aprobó un protocolo para el uso de pruebas rápidas considerando que la epidemia ya se encontraba en una fase “comunitaria”. La autoridad de ese entonces informó que todas empresas deben cumplir el protocolo e implementar este método de acuerdo con las recomendaciones y los cuidados requeridos. René Sahonero, especialista y técnico del ministerio de Salud, aclaró que el protocolo define la forma en que se deben tomar las pruebas. “Hay que tener mucho cuidado para la toma de muestras y un profesional es quién debe realizarlas. Debe saber cómo sacar la sangre para la prueba y desinfectar el lugar; no es darse un pinchazo y nada más. Hay un protocolo que deben cumplir”, explicó. Sahonero advirtió que las pruebas pueden dar falsos negativos y contó que incluso ya recibieron reclamos en ese sentido. “Se tomaron la prueba rápida y salieron negativo, pero cuando se la tomaron a través del método PCR salió positivo. (…) Sabemos además que en internet venden de todo, desde originales hasta chinos. Se corre el riesgo de que comercialicen pruebas que no sean las adecuadas”, declaró. El presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica (SBBC), Álvaro Justiniano, dijo que las pruebas rápidas se deben ejecutar en laboratorios y por profesionales calificados, quienes deben cumplir con todas las normas emitidas por el ministerio de Salud. “No sólo es echar un par de gotas de sangre y emitir resultados, requiere gente calificada, (además se deben realizar) en lugares que cuenten con las condiciones de bioseguridad respectiva y esto lo hacen los profesionales bioquímicos quienes son autorizados para realizar estos procedimientos”, declaró. El profesional agregó que este tipo de pruebas no son diagnósticas. “Son pruebas que se usan con fines de vigilancia epidemiológica y de ninguna manera reemplazan a las pruebas PCR” que son moleculares. El actual director del Sedes de La Paz, Eberth Osco, emitió un instructivo en el que permite realizar las pruebas rápidas sólo a los laboratorios de diagnóstico clínico ya sean privados, de convenio, públicos o de seguridad social. “Cualquier otro establecimiento -consultorios odontológicos, médicos, servicios de farmacia, salones de belleza, spa, gimnasios, instituciones públicas, privadas u otros que no sean del área de salud- que brinde el servicio de diagnóstico mediante la tira reactiva Covid 19 (prueba rápida) deberá ser denunciado (…) al Sedes”, se lee en el instructivo. La normativa instruye a los laboratorios autorizados adquirir las pruebas rápidas de importadoras legalmente establecidas y con el respectivo registro sanitario emitido por la Agemed. Indica que deben cumplir el protocolo respectivo para la toma de muestras y fija los aranceles. Además, instruye a los laboratorios que realicen las pruebas a reportar los resultados todos los días hasta las 18:00. Deficiencias del test rápido Las pruebas rápidas para Covid-19 fueron descartadas por varios países porque no detectan a la enfermedad a un inicio y pueden dar positivo, incluso para otra enfermedad como el dengue. Por estas razonas estos tests no son autorizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) El test rápido dura cinco minutos y sólo tiene la capacidad de identificar la respuesta inmunológica del paciente ante el virus. “Cuando el virus (Covid – 19) entra a un cuerpo, el organismo comienza a fabricar anticuerpos para luchar contra este mal después de varios días de estar con la enfermedad. Lo que hace el test es buscar esos anticuerpos que generó el cuerpo”, dijo el director de los laboratorios Lavagen, Omar Rocabado. Una persona que contrajo el mal, su cuerpo no producirá de forma inmediata los anticuerpos. Por tanto, la prueba no es efectiva en los primeros días de la infección y sólo funcionará después de ocho a 10 días. El problema es que la persona infectada, hasta dar positivo, puede contagiar a sus allegados. “Obviamente es más económica y más rápida, pero carece de especificidad y no es oportuna. Además, puede dar positivo con otras enfermedades como el dengue”, explicó. En cambio, la prueba molecular busca a la enfermedad en el ARN del virus y se realiza bajo dos técnicas. La primera por la del PCR con un laboratorio clásico de biología molecular y una variante de esa técnica es a través de GeneXperts. Este último método comprende un equipo portátil, reducido y diseñado para hacer las cosas más sencillas. De acuerdo con el protocolo del ministerio de Salud, entre las ventajas de los tests serológicos en tira reactiva están: la rapidez (cinco y 15 minutos entre extracción de muestras y resultados), muestra de sangre capilar (lo que implica extracción sencilla mínimamente invasiva) y muestras con baja o nula carga viral y por lo tanto no infecciosas (no se espera presencia del virus en estas muestras). ¿Cuáles son las desventajas de los tests rápidos? Según el protocolo del ministerio de Salud, la primera es la limitada sensibilidad y la posibilidad elevada de falsos negativos. La segunda consiste en los problemas de reproducibilidad (de lote al lote) y en los problemas de falsos positivos y/o negativos. La tercera es la respuesta esencialmente cualitativa (Tipo SI/NO). Control epidemiológico Fabiola Linares, presidenta de la Sociedad de Bioquímica Clínica, explicó en una entrevista anterior que las pruebas rápidas sirven para ver los anticuerpos y recalcó que aunque estos tests ayudan para un control epidemiológico de los casos de Covid-19, no dan un diagnóstico. La especialista indicó que todos los laboratorios trabajarán de acuerdo a todas las recomendaciones del protocolo del ministerio de Salud. La Organización Mundial de Salud (OMS) no recomienda estos análisis para diagnosticar a un paciente que necesita atención, pero en varios países se usa este método para desarrollar un control epidemiológico. El jefe nacional de Epidemiología de Ministerio de Salud, Virgilio Prieto, explicó que el protocolo para las pruebas fue trabajado por el comité científico. Sostuvo que “los tests rápidos no tienen un valor productivo muy alto, por tanto aquellos casos positivos tendrán someterse a las pruebas PCR y los negativos no son verdaderamente negativos”. “Ayudan cuando la situación es expansiva y muy grande, se podrían usar en Trinidad y Montero (los municipios que ocupan los primeros lugares de riesgo alto por Covid-19)”, concluyó.