Cossío rechaza Elecciones en septiembre y propone fusionar con las Sub Nacionales





27/06/2020 - 09:09:23

El País.- El exgobernador de Tarija Mario Cossío, rechaza que las elecciones se realicen el 6 de septiembre y acusa al Movimiento Al Socialismo (MAS) y al expresidente Evo Morales de "abusar" de la mayoría que tienen en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para impulsar la nueva Ley electoral. Cossío a través de un pronunciamiento público, dice que la celebración de las elecciones "constituye una irresponsabilidad extrema y un atentado a la vida", debido al número de casos de coronavirus que se registra a la fecha y los pronosticos que se tiene para el mes de septiembre. "Quienes impulsan esta aventura (MAS, Asamblea Legislativa Plurinacional y algunos candidatos), los que se someten mansamente a ella y la apoyan incondicionalmente (Tribunal Supremo Electoral), y los que no hicieron lo suficiente para detenerla (Órgano Ejecutivo y otros), han puesto en evidencia su desprecio por la vida, pues nada puede justificar semejante irracionalidad", escribió. Ante ello, propone que se convoque a nuevas elecciones fusionando en un solo acto las Elecciones Nacionales con las Sub Nacionales, a realizarse entre Enero a Marzo de 2021, "cuando las condiciones de salud lo permitan -explica- para precautelar la salud de la gente evitando su exposición en dos procesos electorales en tiempos de pandemia".