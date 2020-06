7 regiones retornan a cuarentena con reto de mejorar los hospitales





27/06/2020 - 09:06:55

Los Tiempos.- Los siete municipios del eje metropolitano retornan del lunes 29 de junio al 10 de julio a cuarentena rígida con el desafío de mejorar el sistema de salud, que luego de la flexibilización del confinamiento, el 31 de mayo, empezó a colapsar. El director del Sedes, Yercin Mamani, dijo que en los 12 días de cuarentena se debe cumplir el plan de acción que incluye la entrega de equipos de protección personal, transporte y estipendio a los voluntarios que harán el rastrillaje. Además de la compra de pruebas y la apertura de centros de salud de primer y segundo nivel y la habilitación de brigadas móviles con ambulancias. La Gobernación debe tener un centro de aislamiento, que puede ser un hotel, la Villa Suramericana u otro predio. También consolidar cuatro laboratorios PCR en Quillacollo, Punata, Puerto Villarroel y Mizque. Condiciones Las autoridades de Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto y Sipe Sipe expresaron que el transporte público y los comerciantes condicionaron el cumplimiento de la cuarentena a que se restrinja la circulación de todos los vehículos . En los seis municipios se acordó que no se otorgarán permisos de circulación para evitar conflictos y los mercados móviles funcionarán en zonas donde no exista un centro abasto o feria. Municipios El secretario general de Quillacollo, José Terán, indicó que se acordó sancionar con Bs 2 mil a conductores que infrinjan la norma y retener por ocho horas su vehículo. Los controles estarán a cargo de la Policía, Fuerzas Armadas y personal de Tráfico y Vialidad. En el caso del comercio informal la Intendencia sancionará a las vendedoras. El secretario ejecutivo de la Central de Transporte, José Luis Gómez, informó que si la Alcaldía no cumple con su compromiso saldrán a trabajar porque “no es justo” que sólo un sector se perjudique. La alcaldesa de Sipe Sipe, María Heredia, indicó que en una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Municipal el transporte expresó que “no se debe permitir la circulación de vehículos particulares ni de los mototaxis”. La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, informó que por consenso se determinó prohibir la atención de restaurantes y deliverys. La alcaldesa de Sacaba, Lizeth Morales, comentó que incluso se reforzarán los controles para el transporte pesado, debido a que se identificó que varios conductores dieron positivo a Covid-19. Sin embargo, los motorizados circulan sin restricciones, porque llevan carga. El Sedes remarcó que la Gobernación debe abrir cuatro laboratorios y un centro de aislamiento. CERCADO CONCENTRA EL 61% DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN EL EJE METROPOLITANO Los siete municipios del eje metropolitano ingresan en una segunda cuarentena rígida por el ascenso exponencial de los casos de Covid-19, registrado justo a partir de la flexibilización de las restricciones el 31 de mayo. Hace más de un mes el departamento tenía 345 casos de Covid-19 y ahora 2.970. En tanto, el municipio reportaba 108 y ahora 1.285. Al momento, el municipio de Cercado concentra el 61 por ciento de los casos detectados de Covid-19 con 1.285 de 2.102 del eje metropolitano. En tanto, Sacaba y Quillacollo el 18 y 12 por ciento con 372 y 254 contagios de coronavirus, , respectivamente. De los demás municipios del eje metropolitano el 3 por ciento está en Sipe Sipe con 61 infectados con el nuevo virus, el 2 por ciento en Tiquipaya con 55, el 1,8 en Vinto con 39 y el 1,7 en Colcapirhua con 36. Los responsables de los hospitales públicos y de la seguridad social coinciden en afirmar que desde que se flexibilizó la cuarentena la cantidad de pacientes y de decesos aumentaron al punto que unas 14 personas fallecieron en vía pública, porque no pudieron ser atendidos. Pese a las advertencias del Ministerio de Salud de que la pandemia del coronavirus iba alcanzar su pico en junio y julio, las alcaldías no fortalecieron adecuadamente los hospitales centinela. La ejecución de recursos para la emergencia es de 5 a 40 por ciento como máximo.