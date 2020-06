Sindicato de municipales de Cochabamba reporta 50 casos sospechosos y 7 confirmados; hay psicosis





Opinión.- La voz de un guardia municipal se entrecorta, hace pausas, tose. Cuando logra volver a hablar se disculpa. “Perdone, perdone…estoy mal, estoy mal”. Está postrado en su cama, solo. “Tengo COVID, nadie me ha visto ni atendido. Estoy solo. Me estoy automedicando porque en la Caja no atienden. Tampoco me han hecho la prueba de laboratorio”. Está en casa desde hace casi diez días y en su voz se escucha la desesperación y abandono. Teme por su vida. Este medio guarda en reserva su nombre por razones obvias. Consultó a la directora de Recursos Humanos de la Alcaldía, Giovanna Maldonado, y a la ejecutiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Alcaldía Municipal, Zorka Candia. Ninguna conoce del caso. Maldonado dijo que conoce de siete casos sospechosos de infectados por el virus, de los que un trabajador falleció hace tres días. Aseguró que todo está bajo control, que existe un Manual de Bioseguridad y que todo funcionario que sienta síntomas de la pandemia debe recurrir al ente gestor de salud, que es la Caja Nacional de Salud, CNS. Candia señaló que cundió la psicosis entre los trabajadores y que hasta ayer, al menos 50 trabajadores reportaron tener síntomas y que más de seis personas están contagiadas. “Anoche, confirmaron otro caso en Recaudaciones. Esa persona tuvo contacto con todos de esa sección y otras, y les ha pedido que se cuiden. El jefe ya está aislado”. La directora de Recursos Humanos dijo que de las siete personas sospechosas, seis tienen certificado de licencia extraordinaria por 14 días otorgada por la Alcaldía y que solo una no se hizo la prueba en la CNS porque no la atendieron y que aún esperan los resultados de laboratorio. “Se hizo el examen en un laboratorio privado y dio positivo”. En tanto, la dirigente sindical desmintió las declaraciones de Maldonado y dijo que los trabajadores están tendiendo que recurrir a servicios particulares para pagar por las pruebas, porque en la CNS ya no hay abasto y no son atendidos. “No es cierto que la Alcaldía esté ayudando a los trabajadores. Los han abandonado. Los han hecho trabajar hasta el último momento y solo al enterarse de que una persona murió hace tres días Maldonado recién instruyó la cuarentena en siete reparticiones municipales. Aun así, muchas personas están siendo obligadas a seguir trabajando”. Agregó que no recibieron implementos de bioseguridad y que en la oficina en la que trabaja, los empleados tuvieron que aportar para comprar eucalipto y hacer hervir para descongestionar el ambiente. “Cada uno compra sus barbijos, lavandina. Es cierto que hay un manual, pero con eso no es suficiente”. Se refirió a otros casos en Catastro, donde una consultora tiene a su niño que dio positivo y aun así es obligada a trabajar. “Lo mismo sucede con tres responsables del Sistema de Catastro y otro arquitecto que también salió positivo. Hay hacinamiento. Nos dieron un alcohol en gel que parece goma líquida”. Aseguró que los jefes y directores desconocen el Manual y que en la Secretaría de Salud no se aplica protocolos porque ni siquiera tienen barbijos. “Es falso que la Directora de Recursos Humanos esté haciendo seguimiento no hacen seguimiento. Reciben los documentos que cada funcionario se realiza en casa y particular Denunció que los trabajadores son hostigados por los controles de personal, pero que ellos solamente cumplen su función.

La directora de Recursos Humanos señaló que existe mala fe y descuido de los trabajadores. “Una funcionaria, por ejemplo, dejó de usar el barbijo porque dijo que le incomodaba”.