Humérez admite contacto con Evo y cambia su versión sobre el caso respiradores





26/06/2020 - 21:54:17

Los Tiempos.- El empresario Fernando Humérez admitió hoy que tuvo contacto con el expresidente Evo Morales, pero que las llamadas eran para “pacificar el país”, y cambió su versión sobre el caso respiradores. Dijo que fue secuestrado y forzado a declarar. "Obviamente me he comunicado con el expresidente Morales. Hablábamos de cómo pacificar el país, para que no estén acusándonos de sedición y de terrorismo", dijo el empresario citado por Erbol. Respecto a las llamadas al exministro Carlos Romero, el empresario dijo que como amigo se comunicó con él cuando estaba siendo cercado en su casa (enero de este año), para mandarle gente que le brinde alimentación, ropa y "algunas cosas". "Nunca voy a dejar a un amigo, yo prefiero irme en la cárcel por mi ideología política, por defender a mis amigos", acotó. En cuanto al contacto que tuvo con dirigentes y autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS), Humérez manifestó también fue para pacificar durante el bloqueo del botadero de K’ara K’ara en mayo. "Las llamadas que tuve últimamente con mi amigo Andrónico, con Orlando Zurita (dirigente del MAS), con la señora Gobernadora (Esther Soria), con Rímer Ágreda (también del MAS) era justamente los días de conflicto que se estaban viviendo en K'ara K'ara en Cochabamba y yo le he manifestado a ellos que hay la necesidad de pacificar", agregó. Sostuvo que su flujo de llamadas presentado por la Felcc fue sesgado y desafió: "Por qué no muestran las llamadas que tuve con actuales ministros que me pasan cierta información". Sobre su testimonio en el caso de la compra de respiradores con presunto sobreprecio, el empresario declaró que fue "secuestrado" para presentarse ante las autoridades y que su declaración fue forzada y bajo presión. "Toda mi declaración está absolutamente direccionada, está absolutamente forzada, a mí me han presionado, me han secuestrado de Cochabamba. Van a saber la realidad la verdad", manifestó. "Van a conocer detalles de quiénes han sido las personas que me han pedido que haga ese tipo de declaración, van a conocer detalles de quién ha sido la persona que me ha pedido que achaquemos todo esto a las empresas españolas", dijo el empresario. Ayer, el Gobierno implicó a autoridades y dirigentes del MAS tras presentar el flujo de llamadas de Humérez y del exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela. Al estallar el caso respiradores, Humérez fue presentado como un "testigo clave" que se entregó voluntariamente a la Policía. En su declaración inicial, reveló una trama de intermediarios que actuaron para hacer la adquisición de los 170 ventiladores españoles y beneficiarse con comisiones.