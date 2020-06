CAF ratifica apoyo de $us 1.600 millones para la micro, pequeña y mediana empresa





26/06/2020 - 18:20:20

La Paz, (ABI).- La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- ratificó el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas con $us 1.600 millones a través de los bancos de desarrollo locales para impulsar su internacionalización, innovación e integración productiva, y de esa manera promover el empleo formal y la recuperación económica de la región. En el marco del Día de las Micro, pequeñas y medianas empresas, que se celebra el 27 de junio, el organismo informó, a través de un comunicado, que este sector juega un papel fundamental en la protección del empleo formal pues representa al 99% del entramado empresarial legalmente establecido y emplea más del 60% de la fuerza de trabajo en la región. De acuerdo con CAF, la crisis sanitaria, las medidas de confinamiento que adoptaron las autoridades como mecanismo de prevención y contención de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en América Latina, tuvieron una mayor incidencia en las microempresas. El organismo regional resaltó la importancia de promover la productividad y competitividad para impulsar la recuperación y sostenibilidad en el largo plazo de las unidades productivas, además de reiterar el apoyo con la disposición de recursos financieros de hasta $us 1.600 millones y no financieros. Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de la CAF, indicó que en 2019 la institución contribuyó a aumentar la productividad de 23.213 micro, pequeñas y medianas empresas, haciendo énfasis en la internacionalización, la innovación y la integración productiva, así como en la incorporación de prácticas sostenibles sociales y ambientales. La CAF apoya a la región de manera ágil y oportuna para superar el COVID-19 mediante una serie de instrumentos financieros y técnicos que complementan las medidas que vienen aplicando los gobiernos. La estrategia integral contempla una línea de crédito regional de emergencia de $us 2.500 millones para reforzar las medidas económicas anticíclicas, que se suma a una línea de crédito de $us 50 millones por país para atender la emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de $us 400.000 por país; generación de conocimiento y capacitación virtual, entre otros.