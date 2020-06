Asamblea Departamental: Patzi no usa recursos económicos para luchar contra el COVID-19 porque no le preocupa la salud





26/06/2020 - 18:13:46

La Paz, (ABI).- La directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz (ALDLP) lamentó este viernes que el gobernador, Félix Patzi, no use recursos del "Plan Estratégico de Prevención, Mitigación, Atención y Tratamiento del coronavirus COVID-19", lo que demuestra su falta de interés por la salud. "Tenemos el Plan Estratégico de Prevención, Mitigación, Atención y Tratamiento del COVID-19 que contempla 305 millones de bolivianos para su atención, pero no ha ejecutado ni el 1 por ciento", afirmó el presidente de la ALDLP, Edwin Zárate, en conferencia de prensa. La Ley Departamental 187 dispone la puesta en marcha de un plan departamental estratégico para la disminución del riesgo de contagio y activar los protocolos sanitarios nacionales e internacionales para el tratamiento del coronavirus, en coordinación con el Gobierno nacional, además de las alcaldías, la misma que estaría siendo incumplida por Patzi. Por su parte, la presidenta de la Comisión Económica de la ALDLP, Fabiola Almanza, se mostró preocupada ante el incremento de casos de coronavirus y por la falta de interés de Patzi de ejecutar ese presupuesto asignado a ese Plan Estratégico, con el que se debería comprar implementos de bioseguridad y equipamiento necesario para luchar contra la enfermedad. "No es posible que este dinero no se ejecute (...). Son 305 millones de bolivianos, es un presupuesto con el que se puede atender y contener la pandemia y no lo hizo el gobernador Patzi", remarcó. A su juicio, Patzi se ocupa más en una disputa con el Gobierno por mantener el control del Servicio Departamental de La Paz (Sedes) La Paz, por lo que adelantó que la Asamblea Departamental, en su papel de fiscalizador, exigirá que el Gobernador emita un informe cada 15 días sobre los pormenores y detalles que realiza en contra de la pandemia en el departamento. Por su parte, el secretario de la Comisión Económica de la ALDLP, Juan Vargas, cuestionó que Patzi, ante la emergencia sanitaria que atraviesa el departamento de La Paz, priorice la construcción de proyectos, y no la salud de la población.