Alcalde de Cochabamba denuncia que un grupo de empresarios se opone a convertir la Feicobol en un centro de aislamieto para coronavirus





26/06/2020 - 18:03:26

Cochabamba.- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, demunció que un grupo de empresarios se opone a convertir la Feicobol en un centro de aislamiento para atender a pacientes con coronavirus. Leyes justificó la falta de un centro de aislamiento de gran capacidad en el municipio de Cochabamba a tres meses de declararse la emergencia sanitaria debidomal “egoísmo” de 10 empresarios, informa Los Tiempos. El contrato de arrendamiento del campo ferial concluyó en marzo de 2020, pero se hizo una ampliación por 90 días hasta el 12 de junio para realización de la Feria Internacional 2020; sin embargo, por la pandemia de Covid-19, no se pudo realizar. "Si no hay contrato, no hay relación. Ese predio tiene que volver al dueño, la Alcaldía. Pero no sería más razonable usarlo hasta diciembre para aislamiento y luego habilitarlo para la feria. El campo ferial tiene un objetivo la promoción de la industria, comercio y servicio de Cochabamba”, declaró. “No puede ser que en nuestro campo ferial unos 10 empresarios impidan que lo convirtamos en un centro de aislamiento, eso nos parece absolutamente egoísta”, dijo. El alcalde Leyes aseguró que el objeto del predio del campo ferial, de unas 16 hectáreas, no va a cambiar para 2021 y se mantendrá para la promoción de la empresa y la industria. Pero considera que no se puede pronunciar si seguirá bajo la administración de Feicobol porque sería “tráfico influencias”, porque conoce que hay más propuestas como de la Cámara de Industria. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba y parte de la fundación Feicobol, Javier Bellott, pidió al Alcalde no deslindar su responsabilidad con su sector. “No puede ser posible que una persona, por su incapacidad, quiera librarse de su responsabilidad”, dijo. Sobre el ofrecimiento para que el campo ferial sea un centro de aislamiento afirmó: “Mantenemos nuestra posición de que el campo ferial tiene que constituirse en un recinto de aislamiento, es lo primero que hay que desmentir”. Bellott dijo que la Alcaldía pidió la devolución, “pero hasta ahora no se ha concluido un proceso de licitación transparente que debía haberse hecho en el menor tiempo posible, si había una intención clara de poder coadyuvar a que este campo ferial sea administrado de forma eficiente”.