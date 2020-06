Gobierno denuncia que Fiscalía impide que se presenten demandas de corrupción contra exfuncionarios del MAS





26/06/2020

La Paz, (ABI).- El viceministro de Tierras, Gustavo Terrazas, denunció el viernes que la Fiscalía de La Paz impide que se presenten demandas sobre irregularidades que cometieron altas autoridades y exfuncionarios de la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS), principalmente al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). En conferencia de prensa, Terrazas aseguró que hasta el momento se ven impedidos de presentar tres demandas penales sobre hechos de corrupción que se cometieron en el INRA, durante la gestión del MAS, porque el Ministerio Público se niega a recibirlas. "La Fiscalía, a través de un comunicado, no está admitiendo ningún tipo de denuncias por delitos, es decir se está convirtiendo prácticamente en cómplice de todos estos delincuentes que anteriormente han cometido delitos", denunció. El viceministro de Tierras remarcó que, ante ese impedimento, ya se presentó una demanda ante el Ministerio de Justicia y Transparencia, contra el exdirector del INRA, Roberto Polo Hurtado, por el delito de Incumplimiento de Deberes; y contra el exdirector General de Administración de Tierras, Mauricio Javier Rojas Orellana, por los delitos de Beneficios en Razón del Cargo y Uso Indebido de Influencias. "El señor Rojas, anteriormente era abogado libre y, en esa condición, fue apoderado legal (de la Colonia Menonita Neuland) y no renunció al poder que le fue conferido a su favor y, dentro de un proceso, en el cual actuó con poder, lanzó la resolución Administrativa DGAT-RES No. 13/2020 de 12 de febrero de 2020, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Administrativa de Autorización de Asentamiento 228/2018, es decir, que en el proceso en el que él había apelado y había presentado un recurso con esa resolución, actuó a favor de sus clientes", detalló. Precisó que una de las dos denuncias que se tienen para presentar ante la Fiscalía, es contra exfuncionarios del INRA que borraron y sustrajeron imágenes de la base de datos que controla el movimiento de personas en las instalaciones de la institución agraria. Agregó que la otra denuncia es por cobros indebidos de papeletas de pago, un delito que fue cometido en complicidad con un cajero del Banco Unión. Por su parte el viceministro de Desarrollo Rural, Gustavo Urresti, enfatizó que la actual gestión de Gobierno no busca realizar una "cacería de brujas", como señalan algunas exautoridades; por el contrario, dijo que tiene la misión de transparentar y devolver la credibilidad de sus instituciones al pueblo boliviano. "Estamos comprometidos con el pueblo boliviano para desarrollar un trabajo serio, que le devuelva la credibilidad a las instituciones públicas, que el boliviano sienta que sus instituciones están a su servicio", complementó.