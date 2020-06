Tres candidatos a la presidencia se suman a la propuesta de que los fondos para la campaña se destinen a la lucha contra el coronavirus





26/06/2020 - 16:22:33

La Paz.- La propuesta de la presidenta del Senado, Eva Copa de que los recursos destinados a la campaña electoral para los comicios de septiembre sean destinados a la lucha contra el coronavirus, halló eco en tres candidatos a la presidencia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dispone de un financiamiento aproximado de 35 millones de bolivianos para que las agrupaciones políticas puedan realizar sus campañas electorales, esos recursos, dijo Copa, deberíans ser utilizados para combatirla pandemia. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, Luis Arce del MAS y Luis Fernando Camacho, postulante por Creemos, hicieron conocer en sus redes sociales que esos recursos sean destinados para combatir al coronavirus en el país. “En marzo pedí al TSE destinen el presupuesto designado a la campaña de Creemos a la lucha contra el virus. Si no hay plata para salvar a los que están sufriendo por Covid-19, llevar comida a los barrios y salvar a las empresas, tampoco tiene que haber plata para política y spots”, escribió Camacho. Carlos Mesa dijo que para su alianza “la salud está primero”, recalcando que “los recursos de fortalecimiento público del TSE deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Áñez y su Gobierno, y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Mientras que Luis Arce, candidato del MAS, escribió: “nosotros no tenemos ningún problema que (ese dinero) se vaya a los municipios, no al Gobierno Nacional, no queremos más actos de corrupción. En los municipios se requiere recursos para combatir el coronavirus, pero que sea así, tratemos de evitar corrupción”. Luego de conocerse que se ha puesto marcha el calendario electoral, la gente en las redes ha manifestado su rechazo a la realización de los comicios y pide que esos recursos destinados a las organizaciones políticas sirva para atender a los pacientes con Covid 19.