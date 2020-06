Áñez: Las familias bolivianas piden empleo y empleo les vamos a dar para enfrentar la pandemia





26/06/2020 - 16:02:27

La Paz, (ABI). - La presidenta Jeanine Áñez ratificó este viernes que no escatimará ningún esfuerzo para que la población boliviana pueda enfrentar la crisis, generada por la pandemia del COVID-19, con dignidad mediante la creación de más empleos. "Las familias bolivianas piden empleo para sobrellevar sus problemas y empleo es lo que les vamos a dar. No vamos a descansar y no vamos a escatimar ningún esfuerzo para que nuestro pueblo pueda enfrentar la crisis con dignidad", expresó la Jefa de Estado, a través de su cuenta en Twitter. El pasado 24 de junio, el Gobierno presentó el programa nacional de reactivación del empleo para que las empresas, emprendedores y productores de varios sectores reciban apoyo del Estado con el fin de retomar sus actividades y dinamizar nuevamente el movimiento económico del país. Pues "es momento de pasar a una nueva etapa, es tiempo de renacer, de reivindicarse y de reactivarse, es por ello que el Gobierno lanza este programa (que consiste en) un conjunto de medidas para continuar en la batalla contra la pandemia, con el objetivo es proteger los empleos actuales y generar nuevas fuentes laborales", manifestó entonces el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Según el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, el programa tiene cinco objetivos: primero, dar capital de trabajo a los productores y las empresas; segundo, crear empleo intensivo en las obras públicas; tercero, incentivar el emprendimiento a los pequeños y medianos empresarios; cuarto, incentivar la compra estatal de productos bolivianos; y quinto, ahorrar en gastos innecesarios del Estado.