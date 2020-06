Jorge Habegger: Hay que privilegiar la salud, no apurar los protocolos de salud por los torneos





26/06/2020 - 10:11:34

Los Tiempos.- El reconocido entrenador argentino Jorge Habegger, de dilatada trayectoria en Bolivia y otros países, sostuvo que a raíz de la pandemia de la Covid-19, este tiempo que se vive en el mundo debe dar lugar a priorizar la salud por encima de cualquier otra situación, incluso por encima del deseo de volver al fútbol. Asimismo, en contacto exclusivo con Los Tiempos desde Buenos Aires, recordó su paso por el país, donde dirigió a cuatro clubes y la selección nacional. —¿Cuál es su opinión sobre lo que sucede en el fútbol en Sudamérica?

—Es complicado. Se está hablando de aquellos países donde no se puede jugar, trasladarlo a otros y esto será complejo. Bolivia no empezó sus entrenamientos, vi que The Strongest y Wilstermann presentaron sus protocolos para empezar a entrenar; Perú, pese a que tiene una situación compleja, está comenzando a entrenar.

No sé si los torneos internacionales se van a poder reanudar y continuar. Creo que acá hay que privilegiar la salud, que un torneo internacional no obligue a los países a apresurar sus protocolos relacionados con la salud.

Si hay que demorar la reanudación de los torneos internacionales o postergarlos, hay que analizar esas situaciones y esperar un poco más para ver cómo se dan las cosas en lo mediato e inmediato, después tomar una determinación de qué pasará en cada uno de los países y respecto a los torneos internacionales. —¿Cree que este año pueda volver a jugarse el fútbol?

—Las cuarentenas por las que estamos regidos en la mayor parte de los países sobre esta situación, que es común en el planeta, hace que muchas actividades se estén reclamando, como actividades industriales, comerciales y hasta deportivas. Acá, todo lo deportivo está paralizado, pero creo que están pensando en que los Juegos Olímpicos pueden desarrollarse el próximo año, con aquellos atletas que pueden llegar y aplicando protocolos muy rígidos, los van a autorizar.

Pasa fundamentalmente por los deportes individuales, en todo lo colectivo no hay un panorama cierto sobre su reanudación.

Hay como una vuelta atrás, cada país debe darle prioridad a la salud. El reclamo viene de los clubes, sobre todo los profesionales que tienen sus jugadores parados y un perjuicio que es normal, porque el hecho de que estén tres a cuatro meses parados no será sencillo restaurar esa situación a normal.

Si pongo en una balanza, pongo como prioridad la salud y, en la medida de que todo esto pueda superarse, permitir que los clubes puedan volver a entrenar en países donde no pudieron hacerlo y recién reanudar cuando todo esto se supere. Tenemos cierto margen de tiempo, se puede esperar un poco más. —¿El fútbol podrá recuperar su esencia o dejará de ser el de antes?

—Va a costar, porque habrá una primera parte en la que los planteles van a tener que volver a reacondicionarse, la preparación de los jugadores llevará su tiempo y no es sencillo tras una inactividad tan prolongada.

También va a depender de si hay protocolos de cada institución, de cada club.

Seguramente hay algunos clubes que pueden acceder a un protocolo escalonado, progresivo y hay otros que tal vez tendrán más dificultades empezando de la infraestructura.

Es un resorte de cada país, cada uno debe analizar la situación en base a cómo está golpeando el virus. En algunos países es preocupante, por la cantidad de infectados y de muertos.

El problema no es instalar los protocolos, sino que se cumplan fehacientemente, con actitud solidaria y cuidarse cada uno y cuidar a los demás.

Tal vez en un tiempo relativamente mediano se puede volver a los entrenamientos, pero cada ciudad es distinta, incluso dentro de un mismo país hay ciudades que están más afectadas y otras menos. —¿Cómo cree que quedará la salud económica de los clubes?

—Es complicado, por más que haya ayuda de las instituciones deportivas o gubernamentales, el problema de los clubes es realmente complicado.

Quizás, desde el punto de vista económico, hay clubes que puedan tener un colchón que les permita ir solucionando los problemas.

Depende de los sponsors, de la televisión. Por lo que tengo entendido, en Bolivia hay una presión de los que manejan la televisión para reanudar (el torneo) rápidamente.

Hay una situación económica que hay que tener en cuenta. La situación no es igual en todos, pero es realmente complicada porque los jugadores terminan siendo trabajadores que tienen todo el derecho de percibir sus haberes, pero también hay que tomar en cuenta que las instituciones necesitan tener ingresos y si se cortan el ingreso del público y otros, viene a ser complicado.