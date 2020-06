Eliminatoria va en septiembre, pero condicionada a la Covid





26/06/2020 - 10:08:45

Página Siete.- El consejo de la FIFA ratificó el inicio de las eliminatorias mundialistas de la Conmebol y de la UEFA para septiembre de 2020. Las competiciones quedaron suspendidas debido a la emergencia de la Covid-19 y ahora apuntan a retornar en el noveno mes del año, pero el mismo está condicionado a la evolución de la pandemia en países de Sudamérica y de Europa. “En algunos países se puede jugar y en otros no, es una situación muy compleja”, comentó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Anticipó que un grupo de trabajo de FIFA-Confederaciones Covid-19 “continuará su trabajo de monitorear la situación en cada confederación, discutiendo soluciones alternativas y, si es necesario, presentando cualquier propuesta al consejo de FIFA”. Brasil, Perú, Chile, Argentina y Bolivia aún tienen varios contagios y no han alcanzado el pico máximo. En el país, por ejemplo, las autoridades sanitarias adelantaron que en septiembre se producirá esa situación y que luego comenzará a descender el virus. Además, se determinó el aplazamiento de los duelos de septiembre de las clasificatorias de la zona Concacaf. Repechajes Además, la FIFA modificó el calendario de los repechajes. Ya no se jugarán en marzo de 2022, como estaba previsto en un inicio, sino en junio de ese año. De esa manera se sumaron fechas disponibles en marzo, para que la Conmebol pueda completar las eliminatorias con el formato de 18 fechas. En todo caso, se ratificó que si la competencia arranca en septiembre será con el formato todos contra todos. Las fechas previstas son el 3 y 8 de ese mes. Bolivia debutaría en Recife frente a Brasil y luego recibiría a la Argentina en el estadio Hernando Siles. Otros puntos El reglamento actualizado para los Torneos Olímpicos de Tokio 2020 fue otro punto aprobado por el consejo, sin cambios en las reglas de elegibilidad para los jugadores que participan en el masculino (es decir, jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1997, con la excepción de un máximo de tres jugadores por equipo participante), con su adaptación a las nuevas fechas (21 de julio al 7 de agosto de 2021) y la adopción de la tecnología VAR. Torneo panárabe La disputa de un torneo panárabe en 2021 y una competición por invitación para equipos nacionales masculinos árabes de África y Asia, solo con jugadores locales y fuera del calendario internacional que se jugará en Catar del 1 al 18 de diciembre de 2021, fueron otras de las decisiones del consejo. Reglamento También se presentó al consejo una propuesta para enmendar el reglamento de la FIFA que rige la aplicación de los estatutos, en concreto en relación con la elegibilidad de los jugadores para jugar en equipos nacionales. Las enmiendas incluyen, entre otras, las nuevas disposiciones relativas a las excepciones a la prohibición general de cambiar de asociación y el acceso al fútbol de equipos nacionales para jugadores apátridas. El consejo ha recomendado que los cambios estatutarios se presenten para su aprobación por el congreso de la FIFA. Reunión en septiembre Por último, quedó aprobado el nuevo Reglamento Antidopaje de la FIFA, de conformidad con el Código Mundial que entrará en vigor el 1 de enero de 2021. La próxima cita del consejo está prevista para el 17 de septiembre, la víspera del 70º Congreso, y ambos se celebrarán por videoconferencia.