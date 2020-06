La Verde concentraría fuera del país para disputar las eliminatorias de septiembre





26/06/2020 - 10:04:03

El Día.- Debido al anuncio que realizó tanto la FIFA como la CONMEBOL, con respecto a los partidos de la fase de eliminatorias a jugarse a partir del mes de septiembre, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) analizará la posibilidad de concentrar al seleccionado nacional fuera del país, ya que de momento las autoridades nacionales no levantaron el pulgar para el reinicio de la actividad deportiva. Para no estar en desventaja: "Ya conocemos que las eliminatorias se jugarán y la Selección no puede concentrar ni a puertas cerradas en el país, por eso tenemos que pensar en salir del país y quedarnos en un lugar donde el costo de la concentración sea menor, no tenemos otra salida, es por eso que surge esta propuesta que la analizaremos en reunión (virtual) el día viernes", declaró Robert Blanco, vicepresidente de la FBF. En los pasados días la Federación hizo conocer que analizaron concentrar a la Verde con el fin de que el plantel entrene en grupo y siguiendo los protocolos de bioseguridad que exigen las autoridades nacionales, pero estas aún no fueron aprobadas por lo que buscarán otras alternativas y así permitir que el equipo comience a trabajar al mando del técnico César Farías. Ante la incertidumbre: "La situación del país no es de las mejores, por lo que el Gobierno tiene la última palabra. Los dirigentes tenemos que estudiar todas estas posibilidades, el viernes conversaremos con el Comité Ejecutivo de la FBF que también analizan otros espacios", aseveró a ATB Radio, además puntualizó que en la reunión del día viernes evaluarán varios temas que están pendientes, como el reinicio de entrenamientos de los equipos y el torneo además de la venta de los derechos de transmisión. Rivales complicados: Las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 tenían que arrancar en marzo, en la primera fecha la Selección boliviana debía enfrentar a Brasil en condición de visitante (el jueves 26 del tercer mes del año), después recibiría la visita de Argentina, esta primera fecha quedó pendiente y se espera que próximamente den a conocer el rol de encuentros modificado. El dirigente también se refirió a la renuncia oficial del director general de la FBF (Freddy Téllez), subrayó que la nominación de otro funcionario corresponde al titular federativo (César Salinas), pero también apuntó que en la "Federación hay funcionarios que comenzaron a realizar declaraciones a la prensa que no les corresponde, esa es una atribución de los dirigentes".