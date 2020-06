Sucre: Los trabajadores de salud denuncian despido masivo





26/06/2020 - 09:40:49

Correo del Sur.- Un total de 230 trabajadores en salud fueron despedidos por el Sedes porque se acabaron los recursos de la partida presupuestaria que tenían. “El día de ayer (miércoles) nos han informado que ya no somos más funcionarios. Lo único que pedimos es estabilidad laboral”, dijo el dirigente del Sindicato de Trabajador en Salud del Hospital San Pedro Cláver, Samuel Calvetty. Por su lado, el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Enrique Leaño, lamentó que a comienzos de año se haya contratado a este personal sin una certificación presupuestaria. "No es falta de liquidez, sino que no hay presupuesto y por más que quieran llevar el dinero a este lugar el presupuesto no les permite", afirmó. Ante esta situación, ofreció recontratarlos pero bajo la modalidad de consultoría en línea con un aumento salarial del 25%, lo que inicialmente rechazaron los trabajadores despedidos, que iniciaron medidas de presión.