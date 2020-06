5 remedios para tratar virus suben de precio por escasez





26/06/2020 - 09:39:03

Opinión.- Está con sintomatología de COVID-19 hace tres días. Dice que no quieren hacerle una prueba porque para que sea considerado sospechoso su malestar debe durar al menos una semana. Como no tolera más, acudió a la farmacia en busca de un paracetamol para bajar la fiebre, pero no encontró ese medicamento. Recorrió tres droguerías y en la cuarta lo halló, pero con sobreprecio, relato un hombre de 30 años. Algunas farmacias de Cochabamba advirtieron que, en las últimas dos semanas, escasean al menos cinco medicamentos para tratar el coronavirus y también subieron de precio. Se trata del paracetamol, dexametazona, ivermectina, azitromicina y aspirinas, que se cotizan 20% a 100% más que antes. Hace dos semanas un paquete de 100 aspirinas valía entre 32 y 33 bolivianos, ahora, que hay alta demanda, el mismo producto está disponible en el “mercado informal” a 85 e, incluso, 100 bolivianos. Ese dato lo conoce la farmacéutica Mariel Galindo, propietaria de una farmacia en la zona sur, debido a que sus pacientes se lo cuentan y le preguntan por qué ella no tiene aspirinas y ciertos comercios de La Cancha sí. “Nos alarma que en los mercados haya y en farmacias no”, reclamó la profesional. Alertó que la situación es la misma con las otras medicinas. Personas que no son del rubro farmecéutico están “ambulando” con azitromicinas, que son para tratar infecciones bacterianas, teme que sean adulteradas. El representante de las farmacias de Quillacollo, Hugo Suárez, acotó que la semana pasada compró a un laboratorio zinc en comprimidos, un suplemento para fortalecer el sistema inmunológico, a 58 bolivianos, pero estos días le dijeron que ya no tienen y que subió a 64 bolivianos. Él optó por restringir la venta de los medicamentos altamente demandados. “No puedo estar dispensando las aspirinas por cajas, si hay gente que sí lo va a necesitar. Los clientes se molestan, pero no podemos dejar desabastecida a la población”. Los farmacéuticos dijeron que están esperando el ingreso de remedios importados porque los laboratorios nacionales ya no pueden abastecer. La nueva provisión, según el doctor Suárez tendría que llegar de laboratorios argentinos. CAUSAS Esta escases y alza de precios, según algunos farmacéuticos consultados, tiene al menos tres causas. Una ellas es la falta de insumos, supuestamente, cuando hacen sus pedidos, los laboratorios les dicen “no hay materia prima”. Otra razón es que “las cadenas farmacéuticas están monopolizando el mercado”. Según los profesionales consultados, la mayoría de esos negocios hizo compras masivas de esos medicamentos, generando desabastecimiento en las farmacias unipersonales. Una tercera razón, la más grave, en criterio de los bioquímicos, es que la población se está automedicando. LAS REDES SOCIALES La gente está armando kits de medicamentos para tratar el virus, siguiendo indicaciones “supuestamente médicas” que son difundidas en las redes sociales. En grupos de Facebook, por ejemplo, hay personas contagiadas y con sintomatología leve que se animan a consultar qué tratamiento seguir en casa para evitar ir al hospital. Es entonces cuando abundan sugerencias de propios y extraños, desde remedios caseros, como gárgaras con mezclas de bicarbonato de sodio, sal y agua, hasta recetarios con especificaciones de qué medicamentos tomar, en qué horarios y durante cuántos días. Es en esas fórmulas de sanación que aparecen las aspirinas, el paracetamol, la ivermectina y demás. Para el doctor Suárez esto es alarmante. “¿No sé quién le dijo a la gente que la aspirina cura el coronavirus?”, se preguntó y advirtió que ese medicamento es un antiplaquetario y si es consumido sin prescripción médica puede traer consecuencias graves. “Si una persona que toma esa píldora se accidenta, puede morir desangrada, pues la aspirina está dentro el grupo de remedios que evita que unas células sanguíneas denominadas plaquetas se aglutinen y formen un coágulo sanguíneo”. Los propietarios de farmacias temen que la situación empeore porque Bolivia está ingresando a un pico elevado de contagios. Suárez y Galindo recomendaron a la población que evite automedicarse y que se abastezca solo en farmacias legalmente establecidas.