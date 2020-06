Delincuentes robaron cerca de $us 50.000 de una casa de cambios en La Paz





26/06/2020 - 09:36:59

La Razón.- El vidrio que separa el estante del negocio con el exterior estaba intacto, pero no la cortina metálica de puerta principal de la Casa de Cambios Money Exchange, de donde los ladrones robaron al menos $us 50.000 la madrugada de este jueves 25 de junio, informó la Policía. El delito fue cometido entre la 01.00 y 04.00. El negocio está ubicado dentro de Galería Victoria, ubicado en la zona Garita de Lima de La Paz. Para ingresar a la casa de cambios, los delincuentes usaron patas de cabras y una amoladora con la que cortaron la cortina metálica de la puerta principal de la galería y la de Money Exchange; además utilizaron de un arco de oxígeno (para fundir) para abrir la caja fuerte. “El dueño llamó esta mañana a la Policía. Se movilizó a los efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) para dar con la organización criminal que perpetró este robo agravado”, informó por teléfono a La Razón el coronel Juan Luis Cuevas, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). El jefe policial expresó su extrañeza porque los vecinos no se hubieran percatado del robo pese a los ruidos que emiten tanto la amoladora como el equipo de soldadura. Hasta esta tarde se indagaba aún si la galería tenía un portero o un sereno y si la casa de cambio cuenta con cámaras de videovigilancia. “Aparentemente no tenía cámaras, estamos investigando qué tipo de seguridad se le ha colocado”, dijo Cuevas.