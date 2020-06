Empresarios acogen con cautela Plan de Empleo, pero piden darse prisa





26/06/2020 - 09:20:21

Los Tiempos.- Con una mezcla de cautela ante la oferta de nuevos créditos y de conciencia de urgencia, los empresarios cochabambinos recibieron el Plan de Reactivación Económica presentado el pasado miércoles por el Gobierno y que con una inversión de 30 mil millones de bolivianos pretende crear y proteger 4,5 millones de empleos. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellott, indicó que todas las cámaras afiliadas a su sector están realizando un análisis de la propuesta y el decreto supremo, y que hoy harán conocer su postura. “No queremos que nos pase lo mismo que nos pasó con los otros decretos, que generaron mucha expectativa y cuando acudieron a la banca hubo dificultades para acceder a los créditos”, dijo Bellott. Explicó además que las autoridades deben dar certidumbre y estabilidad. “El sector privado necesita certidumbre. La reactivación económica se da en la medida que haya estabilidad y madurez política”, dijo. En tanto, el presidente de la Cámara de la Industria de Cochabamba, Ramón Daza, destacó el Plan con la creación de cuatro fondos de créditos, pues esos recursos pueden reactivar la economía y evitar despidos, siempre y cuando se entregue lo antes posible. “A más tardanza, pues, obviamente, muchas de las fábricas y empresas se van a ver obligadas a retirar a los trabajadores. Por ello la implementación y reglamentación debe ser lo antes posible”, indicó. Daza indicó que decreto supremo es esperanzador y podrá generar impacto. “Vemos una luz al final del túnel y es un monto importante que puede reactivar la economía. Al garantizar las fuentes de empleo, se está garantizando que la demanda agregada no va a caer”, explicó. La presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y Artesanía (Cadepia), Luz Mary Zelaya, indicó que este tipo de créditos o incentivos no llegan a su sector, debido a que los bancos piden una serie de requisitos a los cuales no pueden acceder. Explicó que su sector tampoco pudo calificar para los préstamos bancarios que lanzó el Gobierno en abril pasado. Sin embargo, durante la conferencia de prensa del miércoles pasado, los ministros presentes aseguraron que se buscará llegar al sector informal con facilidades para que regularicen su situación y sean sujetos de crédito. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Rolando Kempff., dijo que los 16 mil millones de bolivianos con los que el Gobierno npretende comenzar equivalen al 6 por ciento del PIB y se esperaba al menos 10 por ciento. “Pero esta inyección es importante y la aplaudimos”, dijo a tiempo de recomendar prisa. Con esos recursos cree que se van a poder proteger, “varios millones de empleos y aproximadamente, 800 mil empresas van a poder acceder a los créditos comprometidos”, agregó.