TSE aclara que en Argentina hay 3.791 nuevos registros y 770 cambios de domicilio





26/06/2020 - 08:56:15

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aclaró que desde el 27 de enero hasta el 25 de junio se registraron 286 registros nuevos en el padrón electoral y 102 cambios de domicilio en Argentina, no obstante fuera de ese periodo se inscribieron 3.971 nuevos registros y 770 cambios de domicilio en ese país. La aclaración fue realizada después de que se conoció de 166 mil nuevos inscritos durante la cuarentena. "El empadronamiento permanente realizado desde el 27 de enero hasta el 25 de junio de 2020 alcanzó un total de 286 registros nuevos en Argentina y 102 cambios de domicilio. Salvo en el caso de los jóvenes que cumplan 18 años hasta el 6 de septiembre, dichos registros no serán incluidos en el Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2020, al haber sido realizados fuera de plazo establecido por el calendario electoral. Asimismo, se evidenció que, durante el período de cuarentena en ese país, no existieron registros" señala en el comunicado "ante la desinformación de que existieron '166 mil nuevos inscritos en Argentina, inscritos durante la cuarentena'". El encargado de negocios en la Embajada de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, denunció ayer que el padrón de electores bolivianos en el país vecino aumentó a 166.000. Según del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para las elecciones de octubre de 2019 quedaron habilitados para sufragar 161.057 ciudadanos, de manera que en los meses de cuarentena hubo al menos 4.943 nuevas inscripciones. “Por la información que ellos (TSE) han proporcionado, para las próximas elecciones habrían 166.000 personas que se habrían inscrito al padrón electoral”, sostuvo Alvarado. No obstante, en el mismo comunicado el TSE señala que en el empadronamiento "para las Elecciones Generales 2020", conforme a las actividades del calendario electoral electoral 2020, "en Argentina se efectuó un total de 2.804 registros nuevos y 3023 cambios de domicilio, los cuales ya fueron incluidos en el Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2020, junto con aquellos realizados en el empadronamiento permanente del 17 de julio al 17 de enero de 2020". En total, según el TSE, hay 3.791 nuevos registros y 770 cambios de domicilio en Argentina. "Tales registros que se encuentran en el Padrón Electoral para las Elecciones Generales 2020 pueden ser verificados por las organizaciones políticas y de la sociedad civil en los Laboratorios de Verificación al Padrón Electoral 2020 habilitados en el Tribunal Electoral y en los Tribunales Electorales Departamentales.