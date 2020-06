Transparencia indaga el fallido proceso de compra de respiradores que gestionó el Ministro de Energías





26/06/2020 - 08:52:06

La Razón.- El Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción ha solicitado la documentación referida al fallido proceso de compra de respiradores con presunta irregularidad que gestionó el ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, quien el martes ya rechazó las acusaciones en su contra. “En el caso de la denuncia que se ha hecho al Ministerio de Energía, también hemos solicitado la carpeta del proceso de contratación para que sea analizado por el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción “, reveló este jueves el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra.

Declaración El martes, en una declaración de prensa, Guzmán admitió que había gestionado la compra de esos insumos y explicó que inicialmente su despacho, en el papel de delegado presidencial para lucha contra el COVID-19 en Beni, emitió una orden de compra en abril por $us 107.000 para insumos de bioseguridad que días después fue entregado. Luego —contó— firmó una segunda orden de compra por unos $us 400.000 provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la adquisición de 10 respiradores que presuntamente iba a entregar al Ministerio de Salud, pero la compra “se cayó”. “El 19 de mayo le hacemos llegar una nota a la empresa y le decimos: Aceptación dejar sin efecto orden de compra 402 (…) y el 20 de mayo, un día después, mandamos (la información) al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), porque eran recursos BID”, dijo Guzmán el martes. “La empresa con la que nosotros habíamos emitido la orden de compra nos hizo llegar una nota donde nos dice que le es imposible hacernos llegar los respiradores por un problema logístico (…) y nos pide que rescindamos el contrato», añadió.

‘Mentiras’ Antes de argumentar su decisión de activar ese proceso de compra que es tuición del Ministerio de Salud, calificó las denuncias de sobreprecio que planteó un canal de televisión como un conjunto de mentiras que buscaban presuntamente hacer quedar mal al Gobierno. Ese día, Guzmán no respondió las preguntas de la prensa. A la fecha, se conocen dos denuncias en su contra que se activaron en Sucre y La Paz y que piden incluso su arraigo.



Denuncias Coímbra está al tanto de ellas y espera el informe de Transparencia para decidir si su despacho se suma o no a la denuncia. “Entendemos que hay una denuncia que se ha realizado por un particular en la ciudad de Sucre y otra en La Paz”, afirmó. “Antes de adherirnos a esa denuncia, hemos solicitado las carpetas para hacer un análisis y en base a un informe de relevamiento de información vamos a establecer si el Viceministerio de hace parte coadyuvante de esa denuncia”, dijo a los periodistas este jueves.