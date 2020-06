Alcaldesa de Santa Cruz ya habla de volver a una nueva normalidad a partir del 1 de julio





26/06/2020 - 08:32:30

El Deber.- La alcaldesa Angélica Sosa adelantó que este viernes se darán las pautas del nuevo plan. Descartó que el transporte público retorne el 1 de julio. "Estamos analizando todos los aspectos", afirmó a tiempo de asegurar que habrá una flexibilización de la cuarentena de forma bien ordenada y organizada. Sosa indicó que se están haciendo evaluaciones en las distintas áreas para determinar las nuevas medidas, pero adelantó que se hará una flexibilización en los horarios al menos en tres días de la semana. La alcaldesa dijo que en la nueva modalidad se exigirá el cumplimiento de las normas de bioseguridad. "Somos conscientes de que la gente no puede seguir encerrada, estamos trabajando las medidas de la nueva normalidad, pero de una manera escalonada", explicó. Ante la amenaza del transporte público de salir a trabajar a partir del 1 de julio, dijo que no pueden hacerlo ni tampoco podrán cobrar los Bs 3 que pretendían mientras dure la cuarentena. Se los va a citar para presentarles el plan para que el servicio vuelva de forma escalonada. Tampoco se permitirán eventos deportivos, culturales ni sociales, tampoco afluencia masivas a los centros comerciales, por lo que las autoridades darán a conocer los protocolos que se tienen que seguir. Se flexibilizará el transporte privado y las actividades se reanudarán de forma escalonada en la ciudad. Rastrillaje La lluvia de esta jornada de jueves no permitió que las brigadas lleguen a los hogares de los distritos 4 y 11 para hacer el rastrillaje y detectar casos sospechosos de Covid-19, en el marco de la planificación del plan municipal Todos por la Vida. La alcaldesa interina explicó que hasta el día de ayer se alcanzó a 368.977 personas de 63.688 hogares en los que se detectó 29.399 personas que han presentado algún tipo de sospecha de Covid-19 (8%) El municipio además ha instalado brigadas móviles en las subalcaldías para brindar toda la atención médica que se requiera, en un afán de protección a la vida. Sosa explicó que hasta el 30 de este mes van a seguir haciendo el recorrido puerta a puerta, lo que permitirá obtener un diagnóstico de la situación del coronavirus en la capital cruceña. Rolando Ribera, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), informó que el viernes se hará una evaluación y según las condiciones climatológicas se determinará el rastrillaje en horas de la mañana.