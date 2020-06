Cochabamba: Desde el lunes el infractor a cuarentena tendrá desde multas hasta cárcel





26/06/2020 - 08:28:08

Opinión.- La cuarentena será más rígida en el municipio de Cochabamba. Desde el 29 de junio, la gente se podrá abastecer de alimentos de primera necesidad solo lunes y martes y de acuerdo a la terminación de su cédula de identidad, igual que los vendedores. El transporte, tanto público como privado, está prohibido. Los infractores tendrán sanciones que van desde realizar trabajo comunitario, multa y hasta cárcel en caso de reincidencia. La Alcaldía definió ayer la modalidad de la segunda cuarentena rígida en el municipio de Cochabamba que se extenderá hasta el 10 de julio y determinó medidas más drásticas para los infractores, incluyendo la cárcel. El alcalde municipal de Cochabamba, José María Leyes, explicó que los infractores a la cuarentena serán pasibles a 24 horas de trabajo comunitario, arresto de 8 horas, retención por tres días de los vehículos que circulen sin autorización, multa de 500 a 1.000 bolivianos de acuerdo a la gravedad. Los locales o comerciantes que incumplan las normas tendrán suspensión temporal y/o definitiva de su patente, licencia de funcionamiento o autorización comercial. A los reincidentes se iniciará acción penal por atentado a la salud pública. El Código Penal de Bolivia tipifica los delitos contra la salud pública y establece una pena de privación de libertad de 1 a 10 años para quien: “Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población”. La cuarentena rígida tiene el objetivo de “mitigar la curva de contagios de la COVID-19 en Cochabamba, donde hay 2.920 casos positivos de la enfermedad y 130 decesos, hasta el 24 de junio. En Cochabamba, de los 48 municipios, 15 mantienen el riesgo alto. CONSEJO METROPOLITANO Hoy, la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, anunció que para este viernes convocó a la reunión del Consejo Metropolitano Kanata que involucra a los siete municipios del eje metropolitano: Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Sipe Sipe, Vinto, Tiquipaya y Colcapirhua. “Esperamos recibir el informe de los municipios respecto a la socialización que tuvo con los actores de cada municipalidad. Deben mostrar actas de consenso sobre si entrar o no a una cuarentena rígida. La última palabra la tienen los municipios”. El 17 de junio pasado, en una reunión del Consejo Kanata en la que se escuchó informe técnico del Servicio Departamental de Salud, SEDES, se determinó retornar a la cuarentena rígida. Inicialmente se planteó desde el lunes 24 hasta el 5 de julio, sin embargo fue pospuesto por la Gobernadora para empezar el 29. Este jueves dijo que aún no estaba definida la medida. El director del SEDES, Yercin Mamani, se refirió a la sobresaturación del sistema sanitario, así como laboratorios de referencia. De los siete municipios, Cochabamba y Quillacollo optaron por volver a la cuarentena estricta. COCHABAMBA En el municipio de Cochabamba, compradores y vendedores solo podrán salir los lunes (números pares al final de la cédula de identidad) y martes (impares). Los demás días deben permanecer en casa porque el SEDES habilitará brigadas que realizarán rastrillaje de los casos sospechosos. Se permitirá el uso de bicicletas desde las 6 de la mañana hasta las 13:00 horas. Los servicios públicos como energía eléctrica, agua, recojo de basura y otros están garantizados. Los únicos vehículos que podrán circular son los policiales, de Salud, Fuerzas Armadas, distribuidores de alimentos y medios de prensa. El transporte público como privado está prohibido. El servicio de delivery está suspendido; los bancos podrán prestar servicio online; las instituciones públicas solo prestarán atención solo de emergencia. QUILLACOLLO El municipio de Quillacollo –a 12 kilómetros de Cochabamba- restringirá totalmente la circulación de vehículos del transporte público, privado, a excepción de los servicios de seguridad y de Salud, y se autorizará la venta de alimentos en los mercados por dos días; el lunes y martes. El Comité de Operaciones de Emergencia de Quillacollo (COEQ) aprobó el jueves el plan de acción.La población debe permanecer en sus domicilios Los controles estarán a cargo de la Policía, el Ejército y el municipio. “El lunes podrán realizar sus compras las personas cuya cédula de identidad termina en número par: los martes los ciudadanos con carnet impar”, precisó José Terán, secretario General de la Alcaldía. Igual que en el municipio de Cochabamba, en Quillacollo brigadas de salud realizarán rastrillajes en todos los distritos para identificar posibles casos sospechosos de COVID-19 para ser remitidos a centros de aislamiento. Los infractores tendrán arresto por ocho horas, detención de vehículos no autorizados, multas de hasta 2.000 bolivianos, decomiso de productos y el inicio de acciones penales por atentar contra la salud pública. Dirigentes del transporte y el comerciantado manifestaron que acatarán las disposiciones del COEQ que buscan frenar el incremento de casos de coronavirus en Quillacollo que se mantiene en la categoría de riesgo alto. Riesgo alto De los 48 municipios que son parte de Cochabamba, 15 mantienen categoría de riesgo alto: Cochabamba, Sacaba, Entre Ríos, Quillacollo, Puerto Villarroel, Shinaota, Chimoré, Sipe Sipe; Villa Tunari, Punata, Vinto, Colcapirhua, San Benito, Omereque y Toco Riesgo medio Los municipios con riesgo medio son: Tiquipaya, Santivañez, Capinota, Colomi, Arani, Arbieto, Vacas, Tolata, Mizque, Ayopaya, Bolívar y Sicaya. Riesgo moderado Las municipales con riesgo moderado: Pojo, Tarata y Cliza. Canasta familiar El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, anunció que otorgará un segundo paquete de canasta familiar para ayudar a paliar la crisis a las diferentes familias con dificultades económicas.