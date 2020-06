La pandemia complica la atención de enfermos con otras patologías





26/06/2020 - 08:24:26

Los Tiempos.- La emergencia sanitaria por la pandemia Covid-19 complicó la espera y la angustia de pacientes con otras enfermedades que peregrinan para ser atendidos en diferentes centros y hospitales. El colapso de hospitales Covid-19 y el ascenso de casos de coronavirus en médicos y enfermeras han convertido en un calvario el acceso a consultas y tratamiento de patologías no trasmisibles como la diabetes, hipertensión, cáncer, enfermos renales y otras. Cansada de peregrinar por diferentes establecimientos de salud públicos y privados, María Rodríguez, de 50 años, decidió salir a protestar el pasado martes en puertas del Hospital de Valle Hermoso pidiendo la reapertura de la infraestructura. Relató que su esposo fue diagnosticado con fibrosis pulmonar en el nosocomio y añadió que recibía tratamiento hasta que en noviembre de 2019 el lugar se cerró por la salida de médicos cubanos. “Nos dijeron que estaría cerrado poco tiempo, sólo faltaba personal. He tenido que ir al Hospital del Sur para continuar con el tratamiento, allí estaba bien nomás, pero hace una semana cuando fui no me dejaron ni entrar, porque dice que todo está lleno”, aseveró. Rodríguez relató que ni siquiera logró ingresar a la infraestructura, debido a que un guardia le informó que el establecimiento está colapsado. “En ningún lado me lo quieren atender porque dicen que es sospechoso de coronavirus por la tos seca y sus dificultades para respirar. He ido al Hospital Cochabamba, al Viedma, Solomon Klein, incluso me fui al laboratorio Universo para que le hagan la prueba y de esa manera con el resultado en algún lugar me ayuden”, mencionó. María contó que su esposo permanece en su hogar con la salud deteriorada a la espera de colaboración. La situación la obligó a apoyar la movilización que llevaron a cabo el pasado martes vecinos de la OTB Valle Hermoso. El presidente de la OTB, Iván Montaño, dijo que los pobladores no permitirán que la Alcaldía traslade los equipos al Hospital del Sur y Norte porque consideran que es más factible contratar personal para que funcione. Varios pobladores del sector comentaron que tras el cierre de la infraestructura se vieron en la necesidad de trasladarse a otros centros de salud de otros distritos que por la pandemia han restringido la atención, porque además el personal se contagió con coronavirus. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) reportó el fin de semana que alrededor de 120 trabajadores de salud están con baja porque están infectados con el virus. El aumento de personal contagiado hace cada vez más difícil el acceso a vacunas, medicamentos y otros servicios. En Quillacollo más de una veintena de consultorios zonales se cerraron tras confirmarse que ocho médicos y enfermeras del programa Mi Salud están contagiados. El representante del Consejo Municipal de Salud, Vladimir Veizaga, expresó que están preocupados porque medida afecta a madres y niños que asistían a controles y vacunas gratuitas para prevenir otras enfermedades. Mencionó que el brote comenzó en el hospital San José Obrero de Ironcollo y añadió que tiende a agravarse porque los profesionales están apoyando la labor en centros donde se atiende a pacientes positivos.