Presidenta del Senado califica como mal precedente que la Fiscalía admita denuncia en su contra por el caso ascensos en las FFAA





25/06/2020 - 19:37:51

La Paz.- La presidenta del Senado, Eva Copa, calificó este jueves como lamentable y mal precedente que la Fiscalía Departamental de La Paz admitiera una denuncia contra su persona respecto al tema de los asensos en las Fuerzas Armadas, siendo que el Senado cumplió sólo con lo que señala el Reglamento legislativo y la Constitución Política del Estado (CPE). “Es lamentable la actitud que está asumiendo la Fiscalía Departamental de La Paz en este caso, que sea consciente que dejará un precedente grande en nuestro país. Me están procesando por solo haber ejercido el derecho a mi trabajo como legisladora. Me voy a presentar, estoy esperando que se me cite para hacer mi descargo como corresponde”, sostuvo Copa al ser consultada sobre las acciones que realizará ante la denuncia en su contra. La Fiscalía Departamental de La Paz admitió la denuncia contra los presidentes del Senado y de Diputados por, supuestamente, haberse negado a avalar los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas, querella que fue iniciada por el Ministerio de Defensa el pasado 12 de junio, pese a que en varias oportunidades quedó demostrado que los parlamentarios cumplieron con lo que manda su Reglamento y la CPE. “Nosotros hemos cumplido solo con nuestro trabajo, con el Reglamento con el que se rige la ALP y será éste el descargo que vamos a presentar. Es lamentable la actitud de la Fiscalía al admitir solo esta demanda. Me han iniciado una querella criminal que no es una acusación común, es lamentable. No es Eva Copa la que define los ascensos o no, no soy quien participa en la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, mucho menos participo de la sesión que es reservada”, manifestó. Copa cuestionó que los que la acusan no se informen antes cuál es el procedimiento que se sigue en la ALP respecto a los ascensos, añadió que el martes pasado recién le llegó unas copias simples de parte de la Presidenta transitoria, cuando antes desde el Legislativo enviaron cuatro notas para que la documentación llegue lo más antes posible, pero que pese a la tardanza, como corresponde, los derivó a la Comisión respectiva para su tratamiento. “El miércoles en la mañana lo remitimos a la Comisión de FFAA y es esta instancia la que tiene que poner la fecha para sesionar y analizar estos documentos del Ejecutivo. No tengo miedo a este proceso porque estoy haciendo cumplir lo que dice el Reglamento y la CPE y lo voy a seguir haciendo”, reiteró la Presidenta del Senado.