Arce: El MAS dejó 11 hospitales listos, pero el Gobierno paró la inversión





25/06/2020 - 16:58:54

Página Siete.- El candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, señaló la mañana de este jueves que su partido dejó 11 hospitales “listos para inaugurar”, que el Gobierno de Jeanine Añez no entregó porque paralizó la inversión pública. Además, aseguró que dejó otros nosocomios a los que sólo les hacía falta acelerar los trabajos para su conclusión. "En marzo del año pasado dijimos que habían 11 hospitales para inaugurar en Montero, Cobija, Yacuiba, Potosí, Oruro y otros; eran 11 y había otros en carpeta que deberían acelerarse y lo que hizo el Gobierno es parar la inversión pública y por eso es que la economía se cae desde noviembre", afirmó el exministro de Economía en entrevista con ATB. Sobre el hospital de Montero, que pese a tener más del 90% de avance en sus obras y fue abierto parcialmente hace unas semanas para atender los casos de coronavirus, Arce manifestó que esa infraestructura la hizo el MAS y que no abrió durante la cuarentena porque las autoridades de turno pidieron su cambio de color. “Vieron lo que pasó con (el hospital de) Montero, lo pintaron de verde agüita y sólo deberían revelar que el MAS había hecho ese hospital, que estaba concluido en el mes de marzo”, afirmó. Además, sobre el presupuesto destinado a la salud, indicó que cuando Evo Morales llegó al poder, éste apenas alcanzaba los 300 millones de dólares, y que cuando dejó la Presidencia, lo dejó con 3.000 millones. Sobre el equipamiento de los nosocomios, Arce explicó que nadie en el mundo estaba preparado para la aparición del coronavirus, pero que para mejorar las condiciones del sistema público el Gobierno tenía desde enero, cuando se conoció de la pandemia. “Todo se conoció en enero y debería tomarse previsiones y no se hizo nada. En marzo hubo los dos primeros casos, ¿se hizo algo?", argumentó el candidato, antes de señalar que en mayo recién se compraron los respiradores y hubo un escándalo de corrupción. “La cuarentena no es la solución a la pandemia, es para que el Estado mejore la capacidad sanitaria para enfrentarla. Nosotros estamos 90 días en cuarentena y ¿dónde está el personal, los elementos de bioseguridad para la Policía y los respiradores?”, indicó. Añadió que el Gobierno busca culpables para su “ineficiencia”, ya que la administración de Añez responsabilizó de la precariedad del sistema público de salud a los 14 de gobierno del MAS.