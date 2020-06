Juntos cuestiona que el MAS tras cometer un presunto fraude electoral reciba el 60% de recursos para la nueva campaña







25/06/2020 - 16:11:18



La Paz, (ABI).- El vocero de la alianza Juntos, Edwin Herrera, cuestionó el jueves que el MAS, luego de cometer un presunto electoral en los comicios de 2019, reciba el 60% de los recursos de la propaganda electoral para el proceso eleccionario del 6 de septiembre de este año.



"Existe un vacío jurídico, por tanto, se convierte en un tema de carácter ético y el MAS tiene el gran desafío ya que después de haber perpetrado un fraude electoral en las elecciones anuladas del 2019 ¿Tendrá cara y el cinismo para recibir los recursos públicos, después de haber cometido semejante atentado a la democracia del país?", aseguró Herrera.



Ante esto, el legislador explicó que si bien el MAS no debería recibir esos recursos por "ética", no existe ninguna disposición en la Ley del Régimen Electoral, ni la Ley de Convocatoria a Elecciones Generales 2020 ni la Ley del Órgano Electoral Plurinacional que sancione y establezca la pérdida de recursos por cometer fraude electoral.



"Por tanto, el expresidente Evo Morales y los candidatos del MAS Luis Arce y David Choquehuanca deben pronunciarse y señalar si tienen el coraje de pedir recursos al Estado boliviano, después de que han torcido e intentaron robar la voluntad del soberano en las elecciones pasadas", aseguró Herrera.



La reacción se da luego de que se conoció que el MAS recibirá el 60% del presupuesto asignado a la propaganda electoral para los próximos comicios de acuerdo a una determinación asumida en la Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), según información publicada por Página Siete.



La Resolución 30/2020, del 14 de enero de 2020, establece que "se propuso la inclusión de un artículo que determine que en la distribución de recursos del fortalecimiento público no se aplique el criterio de proporcionalidad en estas elecciones generales (del 6 de setiembre), considerando que los comicios del 20 de octubre de 2019" fueron anuladas y no existe, por tanto, un referente válido para su aplicación. "Sin embargo (...) ésta propuesta fue rechazada por Sala Plena".



La decisión de la Sala Plena implica aplicar los resultados de la elección válida más reciente, la del 12 de octubre de 2014, de manera que la distribución de recursos tendrá que hacerse conforme al porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas que participaron en ellas.



En ese proceso eleccionario el MAS obtuvo el 61,38% de los votos; UD el 24,23%; UN, PDC el 9,04%; el Movimiento Sin Miedo (MSM) el 2,71%; y el Partido Verde-IEP el 2,65% de los sufragios.