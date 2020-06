Mientras crece el coronavirus la mayoría de la gente en las favelas de Brasil no cumple las medidas de seguridad y prevención





25/06/2020 - 12:50:36

Agencia Brasil.- Más de la mitad de los residentes de favelas (51%) no logra seguir las medidas necesarias para prevenir el contagio del nuevo coronavirus como se debería. Una encuesta publicada el miércoles por Datafavela, en una asociación entre el Instituto Locomotiva y la Central Única de las Favelas (CUFA) muestra que el 39% de los residentes de estas comunidades está tratando de seguir las recomendaciones de aislamiento social y el uso de artículos de protección, pero no siempre lo logra. Mientras que el 12% dijo que simplemente no puede incorporar las medidas en sus vidas. El 48% está tratando de prevenirse y no ha encontrado obstáculos, y el 8% dijo que ni siquiera intenta prevenirse. La situación de la vivienda en las favelas también dificulta el aislamiento. Según la encuesta, en el 48% de los hogares viven entre cuatro y siete personas. El 59% de las casas, sin embargo, no tiene más de dos dormitorios. En promedio, duermen 2,6 personas por habitación. “Si un trabajador se contamina, no tiene condiciones de dejar a alguien del grupo de riesgo aislado dentro de su propia casa”, dijo Renato Meireles, presidente del Instituto Locomotiva.

Necesidad de trabajar Entre los que no siguen las medidas de prevención contra el coronavirus, el 72% señaló, como razón principal, la necesidad de trabajar y mantener los ingresos. Sin embargo, el 45% respondió que no cree que se deban seguir todas las medidas, y el 39% no cree que la enfermedad sea “tan grave”. “La mayoría de la población tiene baja escolaridad. A menudo el uso de términos complejos en el contexto de la pandemia es una gran barrera para involucrar y concienciar a los residentes de favelas”, dijo Meireles. La encuesta muestra que el 24% de los residentes de favelas salió de casa todos los días de la última semana; el 11% salió en seis días, y el 15% estuvo en la calle por cinco veces en el período, lo que muestra que la mitad de esta población no se quedó en casa por más de dos días en una semana. Por otro lado, el 30% logró mantener un aislamiento más rígido y salió de casa solamente uno o dos días en la semana. El principal destino fuera de casa eran los supermercados, adonde fueron el 85% de los escuchados por la encuesta. En segundo lugar (71%) viene la región alrededor de la casa, es decir, la persona fue a algún lugar cerca de donde vive. En este caso, el 52% utilizó el transporte público, y el 48% fue a trabajar. A pesar del gran número de personas que dejan sus casas debido al trabajo, el 80% de las familias en las favelas vive hoy con menos de la mitad de los ingresos que tenían antes de la pandemia -- el 35% perdió todos sus ingresos. Hay un 11% que perdió la mitad de lo que ganaba y un 5% que tuvo una caída menos severa en que la que solía cobrar.