Ortiz: Combustible para los aviones se venderá a precio nacional por un año





25/06/2020 - 11:16:43

La Paz, (ABI).- El ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, anunció este jueves que el combustible de aviación jet fuel se venderá a precio nacional por un año, a fin de apoyar las operaciones internacionales de las aerolíneas nacionales. "Vamos a dar la posibilidad de que la gasolina que se usa para la aviación, el jet fuel, para los vuelos internacionales que tiene un precio que es más del doble con relación al precio nacional se venderá durante un año a precio nacional", afirmó Ortiz, durante una entrevista con la red Uno. La autoridad señaló que la medida busca apoyar las operaciones externas de las líneas aéreas nacionales e incentivar a que las aerolíneas internacionales continúen volando a Bolivia y pueda ingresar un flujo de pasajeros que estimule el turismo. No obstante, Ortiz no dio más detalles sobre la fecha en que se comenzará a aplicar la medida. El 8 de junio, la línea aérea Amaszonas, a nombre de las aerolíneas nacionales, envió una misiva al Gobierno solicitando ayuda para ese sector y solicitó crear un fondo de financiamiento de $us 100 millones para capital de operaciones, la reducción del 50% del precio internacional del combustible de aviación jet fuel, por tres años, y el descuento del 50% en el pago de servicios de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de Navegación Aérea (Aasana).