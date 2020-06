Cenetrop vive de la caridad y acumula 4.000 muestras





25/06/2020 - 10:15:28

Página Siete.- El Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) -el principal laboratorio que procesa casos de Covid-19 en Santa Cruz y otros departamentos del país- está colapsado. En la actualidad, este espacio ya acumula desde hace 22 días 4.000 muestras de pacientes sospechosos de la enfermedad, que están almacenadas dentro de un contenedor prestado. “Ya no se puede trabajar en esta situación. El centro ha colapsado porque nos falta personal, insumos y equipos para agilizar el procesamiento de las muestras”, dijo Yelin Roca, jefa de Servicios de Laboratorio del Cenetrop, en una entrevista con Página Siete. Roca aseguró que lastimosamente el Cenetrop solicitó al Ministerio de Salud, institución de la que depende este laboratorio, al menos tres equipos termocicladores “que son los lectores de las muestras y en la etapa final se encargan del análisis, indican si son positivos o negativos”. Indicó que solicitaron también otros insumos que se necesitan en este centro, pero lastimosamente no recibieron respuesta alguna. “Hemos enviado cuatro cartas al Ministerio de Salud con nuestro pedido, pero hasta ahora no hemos recibido nada”, explicó Roca. La funcionaria explicó que sólo cuentan con la ayuda de varias instituciones, además de personas solidarias que se apiadan del Cenetrop y llevan insumos. “Recibimos tres frigoríficos del señor Samuel Doria Medina para la conservación de las muestras, una cámara de desinfección para el área de laboratorio (que fue donada por) el senador Carlos Pablo Klinsky. El Club de Leones nos donó también otro frizeer. Unas dos instituciones nos donaron alimentación”, dijo Roca. Martha Aramayo, representante de los bioquímicos que trabajan en el Cenetrop, explicó a este medio que gracias “a la caridad de diferentes instituciones” el laboratorio está funcionando. Aseguró que de lo contrario no tendrían insumos y no contarían con los equipos con los que trabajan en la actualidad. “Tenemos dos termocicladores, uno fue donado por la Embajada de Francia. A cada uno ingresan 92 muestras, pero requerimos tres (de estos equipos) o por lo menos dos para abastecer con la demanda”, indicó Aramayo. Explicó que cada uno de ellos vale 40.000 dólares e incluso menos. “Todo depende de la marca”, dijo y aseguró que esos aparatos incluso pueden ser adquiridos en el país. “Algunas personas han querido donar y por eso averiguamos los costos (de los equipos), pero no hubo una oferta seria”, dijo Aramayo. Solicitó nuevamente al Gobierno que se haga cargo de la institución porque necesitan estos equipos e insumos propios de un laboratorio. Explicó que el material que se tiene ya se está agotando. La ministra de Salud Eidy Roca dijo en el programa Asuntos Centrales que en el país no existen esos equipos a la venta, ya que el termociclador no es un aparato que se encuentra fácilmente. “Por lo que se hizo la compra a través del PNUD y nos ha informado que en la primera semana de julio estarían los equipos en Bolivia”, agregó. La máxima autoridad de salud del país explicó que se está buscando en el país, en el sistema privado o en la seguridad, para que puedan “pasar o prestar” estos equipos”. Reactivos atrasados La jefa de Servicios de Laboratorio del Cenetrop explicó que al momento lo único que recibieron del Gobierno fueron los reactivos e indicó que incluso estos insumos llegan atrasados. “Lastimosamente no hemos recibido nada más”, sostuvo. “El ministerio nos otorgó un grupo de seis profesionales que llegaron a contrato, pero lastimosamente todos se contagiaron con el virus. Por esa razón seguimos trabajando con el 60% de nuestro personal”, dijo la jefa de Servicios de Laboratorio del Cenetrop. Explicó que por eso se tuvo que reducir el trabajo de 24 a 12 horas laborales. La especialista agregó que la siguiente semana varios de los funcionarios saldrán de su aislamiento y con ellos se tratará de reforzar el trabajo. Retraso de 22 días Debido a las carencias mencionadas, el Cenetrop tiene almacenadas 4.000 muestras que no pueden ser procesadas desde hace 22 días. Ante esta situación, los trabajadores de la institución se declararon en emergencia el martes. Anunciaron que de no ser escuchados por las autoridades, no recibirán muestras desde la siguiente semana. Roca y Aramayo recordaron que el problema del Cenetrop data desde mediados del mes de mayo, pero la situación se agudizó en junio. “Al comienzo procesábamos las muestras de otros departamentos como Beni, Pando y Chuquisaca, pero en las últimas semanas estamos recibiendo sólo de Santa Cruz. Sin embargo, la cantidad que recibimos no ha reducido; es más, ha aumentado”, aseguró Aramayo. Indicó que a inicios de este mes, el centro recibía entre 500 muestras por día y se procesaba la misma cantidad, pero ahora recibe entre 1.000 y 1.200, una cifra que supera a las 500 que el laboratorio analiza cada jornada. “Es decir que al momento contamos con 4.000 muestras acumuladas y por falta de espacio dentro del servicio, las tenemos en un contenedor que nos prestó la empresa Trópico”, dijo Roca, quien lamentó que no pueden avanzar en los análisis y no pueden superar la crisis. En unas fotografías -a las que tuvo acceso Página Siete- se observa cómo las muestras de Covid-19 están unas sobre otras dentro de cajas, conservadoras y envueltas en bolsas plásticas. Todos estos paquetes están dentro del contenedor. “Da pena que la gente llama y pregunta por sus resultados. Nosotros ahora estamos procesando del 3 de junio”, dijo Aramayo. “Si no somos escuchados, lastimosamente tendremos que cerrar el centro para terminar de procesar las muestras pendientes. Y eso lo haremos desde la siguiente semana”, advirtió Aramayo. Indicó que en caso de que cuenten con los equipos en una semana concluirían con el proceso de las muestras acumuladas.