Niño de cinco años, positivo de coronavirus, será sometido a cirugía tras campaña para exigir que sea atendido





25/06/2020 - 10:09:29

Correo del Sur.- Un niño de cinco años de edad, positivo de coronavirus e hijo de un cabo, será operado este jueves por una fractura en el brazo tras peregrinar por hospitales y gracias a una campaña en redes sociales y medios de comunicación para pedir que sea atendido. El padre del niño, en un contacto con Correo del Sur Radio, explicó que él, su esposa y dos hijos de cinco y dos años de edad, dieron positivo a coronavirus, por lo que pidió que cumplan con la cuarentena en casa. Desde hace cuatro semanas, los miembros de la familia solo reportaron fiebre en algunos días y pérdida del sentido del olfato. Sin embargo, se presentó una emergencia: el niño de cinco años de edad sufrió una fractura en el brazo y la familia tuvo que solicitar su atención. “Luego de bastante insistencia que hizo un camarada mío, han logrado llegar hasta mi domicilio, porque nosotros estamos aislados porque los cuatro somos positivos. Al final vinieron y se llevaron a mi esposa e hijo a emergencias del Jaime Mendoza, luego les llevaron al Centro Centinela”, explicó el cabo. Relató que en el centro ubicado en la calle Arenales “le sacaron una radiografía y dijeron que necesitaba cirugía, que era urgente, pero nos dijeron que no podrían hacerle porque era positivo a covid y le iban a enyesar su manito como está”. Retornaron a casa, pero el niño se retorcía de dolor, por lo que pidieron que sea atendido. “Mi hijo toda la noche no pudo dormir, se movía, lloraba, no podíamos aceptar que esperemos a que se le quite el virus, eso va a tardar todavía y tuvimos que recurrir a mis camaradas para que nos colaboren”, contó el efectivo policial que agradeció por la campaña que hicieron sus camaradas para que se conozca su caso y se logre así que atiendan a su hijo. El menor de edad, será sometido a cirugía a las 10:00 de este jueves, luego de que la Caja Nacional de Salud (CNS) se contactara con la familia y determinara que el niño sea intervenido, luego de que incluso, gracias a la masiva denuncia del caso, le ofrecieran el servicio en el Hospital del Niño, pese a ser asegurado. “Lo que más me dolió es que me digan que espere y no podía esperar”, lamentó el padre de familia que dijo que entiende la situación en la que se encuentran los médicos frente a la pandemia y el aumento de casos positivos, al remarcar que espera que su hijo resulte bien de la cirugía que le realizarán este jueves.