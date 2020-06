Hay 166 mil nuevos electores en Argentina, inscritos durante la cuarentena





25/06/2020 - 10:04:59

Página Siete.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no sólo mantiene en sus cargos a los funcionarios que dirigieron las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Argentina, anuladas por fraude, sino que ese personal inscribió a nuevos electores incluso durante la cuarentena vigente en el país vecino, pues hay 166.000 nuevos bolivianos habilitados para votar. “Por la información que ellos (TSE) han proporcionado, para las próximas elecciones habrían 166.000 personas que se habrían inscrito al padrón electoral”, sostuvo el encargado de negocios en la Embajada de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado. Explicó que el personal del TSE —que se mantiene desde 2019— “ha seguido inscribiendo en noviembre, diciembre, enero... hay inscripción permanente (de votantes); también se ha informado y comunicado la información (a la Cancillería), el Órgano Electoral es independiente, no depende de la Embajada (de Bolivia en Argentina) ni de los consulados (aunque) tienen oficinas en los consulados, pero no depende del consulado”, sostuvo Alvaradoa Panamericana. El empadronamiento permanente de bolivianos en el exterior comenzó en febrero de 2019, en 11 ciudades de Argentina, Brasil, Chile y España; este año se sumaron dos ciudades de Estados Unidos. Este trabajo se lleva a cabo de acuerdo con la Ley 1066, que establece la implementación del registro permanente de bolivianos en el exterior de forma progresiva y con prioridad en los países que tienen mayor número de población boliviana, según Fuente Directa, del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Alvarado también informó que, de acuerdo con la información recibida por personal del Servicio General de Identificación Personal (Segip), el año pasado, antes de las elecciones generales del 20 de octubre, se entregaron carnets a bolivianos en Argentina sin cumplir los requisitos establecidos. “En reuniones con los que trabajaban en el Segip, han reconocido que se entregaron carnets sin cumplir requisitos, eso quiere decir que se ha entregado carnet a personas que no han demostrado que son bolivianos o que ya tenían la cédula; hay muchas irregularidades y se debería haber investigado en Argentina. Sólo el Segip ha hecho ese trabajo, mientras el TSE no envió a ninguna comisión para ver esa delicada situación que fue un golpe a la democracia”, apuntó. El encargado de negocios también denunció que en las oficinas de la Embajada de Bolivia en Argentina y en los consulados se encontró material de campaña electoral con fotografías de los candidatos del MAS a la Presidencia y Vicepresidencia en 2019. “Hemos encontrado propaganda del MAS en las oficinas y en los escritorios de los funcionarios de los consulados; afiches del candidato del MAS pegados a la entrada del viceconsulado; aquí en Argentina, tanto en la Embajada como los consulados, han sido utilizados como oficinas de campaña del MAS es un elemento que pudimos constatar”.