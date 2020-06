En defensa de la Petroquímica, el departamento de Tarija se declara en emergencia





25/06/2020 - 09:46:59

El País.- Diferentes autoridades del departamento de Tarija defendieron los recursos presupuestados para el proyecto de la Planta de Propileno y Polipropileno (Petroquímica) y se pronunciaron en contra del Gobierno de transición que prevé usar los fondos para el Plan de Empleos. La jornada del miércoles 24 de junio, el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz, mientras explicaba las bases del programa Plan de Empleos, advirtió que para su financiamiento se recurrirá a préstamos internacionales y a los fondos de las Reservas Internacionales Netas (RIN) depositados en el Banco Central de Bolivia (BCB) a través de una propuesta de ley, además se prevé utilizar como "fondo adicional" los 13.800 millones de bolivianos que debían ser manejados en la construcción de la Petroquímica. El anuncio no fue del agrado para el departamento de Tarija, menos para la Región del Gran Chaco. El alcalde de Yacuiba Ramiro Vallejos indicó que se convocó a una reunión de emergencia para realizar un pronunciamiento en rechazo a esta declaración. “Se trata de una medida en contra de todo por lo que el Chaco ha luchado. Hoy quieren aparecer como si quisieran hacer reactivar la economía y durante estos seis meses no hicieron más que tomar decisiones arbitrarias. Es una actitud política que busca el rédito político. Es un paso en retroceso a la industrialización de Tarija. Yacuiba no va a perdonar al Gobierno de Jeanine Áñez si comete una falta de esta magnitud. Está claro que todo lo quieren para Santa Cruz, hay un afán de congraciarse con el departamento vecino”, manifestó. En su planteamiento, Ortiz explicó que se presentará una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que acceder a los recursos inmóviles que guarda el BCB y sean utilizados para el programa de empleos. Cabe recordar que estos recursos permanecen inmóviles en las arcas del BCB desde 2019, cuando Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) lanzó la licitación pública para contratar una empresa internacional que realice la ingeniería del proyecto. El secretario de Coordinación del Gobierno Municipal de Yacuiba, José Luis García, hizo notar la falta de legitimidad del Gobierno de transición y recalcó que no permitirán que se realice una acción que tendrá graves consecuencias para las conquistas departamentales, respecto a la necesidad de industrializar la producción hidrocarburífera que fue el combustible económico de Bolivia. “Sería un atentado a la esperanza del departamento de mayor productividad de hidrocarburos del país. Es un atentado pretender meterle mano a los recursos de la Petroquímica simplemente para caerle bueno, bonito y barato en tiempos electorales a un sector del país. Sería el recuerdo más nefasto de la gestión de la presidente Áñez, que es una gestión improvisada con gente totalmente incompetente. El departamento no lo va a permitir, los pueblos del sur no lo vamos a permitir. Todos vamos a levantar nuestra voz”, expresó. Pero no es primera vez que el Gobierno de transición se pronuncia en contra del proyecto de industrialización del gas. En enero de 2020, según publica el periódico estatal Bolivia, el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada dijo que el proyecto petroquímico del departamento de Tarija tenía una inversión “que no se justifica”. “No se justifica, todo mundo está abandonando el tema del polipropileno a nivel internacional, cómo va a hacer una inversión de 2.000 millones de dólares en algo que tal vez no se venda”, señaló el ministro Parada. Y aunque el Gobierno de transición trata de justificar esa decisión apuntando a la emergencia sanitaria, a inicios de la presente gestión sus autoridades ya hablaban de “reconducir” el proceso de industrialización del gas. El propio ministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, quien no ha respondido a reiteradas llamadas para hablar sobre temas que lo incumben, como la venta de gas al Brasil, el fracaso del pozo Jaguar X6 y ahora la intención de sepultar el proyecto petroquímico en el departamento de Tarija, se ha mostrado ajeno a dar continuidad a estas iniciativas. Incluso habló de auditar todos los proyectos que se ejecutaron en pasados años, como la Planta Separadora de Líquidos y la Planta de Bulo Bulo.