Europa aprueba el primer fármaco para tratar el coronavirus





25/06/2020 - 09:26:15

RT.- El remdesivir, un medicamento antiviral que impide que el virus se replique en el organismo, acaba de convertirse, por recomendación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) en el primer fármaco indicado en Europa para tratar a pacientes con covid-19 en estado grave. La indicación de este fármaco está de momento limitada a adultos y adolescentes a partir de 12 años que presenten neumonía y que requieran aporte suplementario de oxígeno. La autorización definitiva para este uso del remdesivir depende aún de la decisión de la Comisión Europea, que se pronunciará al respecto la semana que viene. El empleo de este antiviral para combatir el covid-19 está avalado, principalmente, por los resultados preliminares de un estudio publicado el pasado 22 de mayo en el New England Journal of Medicine (NEJM), que concluye que este medicamento puede reducir la letalidad del virus en una proporción de entre el 7% y el 12% al en pacientes graves, y propicia una recuperación más temprana de los enfermos. La EMA también ha considerado una recomendación del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP), con el que comparte idénticos criterios en la indicación clínica del remdesivir. En Europa todavía no se había aprobado el uso de ningún medicamento específico contra el coronavirus. Los profesionales sanitarios han combatido la enfermedad hasta ahora recurriendo a varios fármacos como la dexametasona o los anticuerpos monoclonales.