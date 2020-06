Alcaldía cruceña reduce Secretarías y salarios para contar con recursos





25/06/2020 - 09:04:53

El Día.- El ejecutivo municipal de Santa Cruz de la Sierra, informó ayer miércoles que con el fin de contar con recursos que ayuden a enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 se determinó reducir la cantidad de Secretarías y disminuir los salarios de la alcaldesa, secretarios y jefes de área hasta un 30 % de la plantilla de los meses de julio, agosto y septiembre. Determinación. El municipio realizará la reestructuración interna y descuentos voluntarios a funcionarios para dar apoyo al sector de salud y poder seguir en la lucha contra el COVID-19. “Reduciremos el número de las Secretarías y espacios que no se ajusten a los programas en atención a la prioridad sanitaria o que no sean servicios enfocados a los asuntos de las emergencias”, declaró la secretaria de Administración y Finanzas Municipal, Sandra Velarde. Reorganización. Asimismo se anunció que se limitará el uso de la energía eléctrica en oficinas al igual que el uso de aire acondicionado y otros artefactos, “cada centavo cuenta”, manifestó. Los contratos en alquiler de oficinas también quedarán limitados, ante el suceso se habilitarán espacios en el nuevo edificio municipal para albergar a las dependencias a las cuales se les debe rescindir alquileres. Algunos programas y servicios quedan suspendidos, “no se ejecutarán en este año 2020, no llevaremos adelante muchas de las obras contempladas en nuestro presupuesto operativo”, acotó. Reducción de salarios. La funcionaria informó que se ejecutarán descuentos a los sueldos de julio, agosto y septiembre a la alcaldesa, los secretarios, los directivos y los asesores municipales que representan el 30 % del plantel. No se afectará con descuentos a los funcionarios del sistema de salud municipal, la guardia edil, ni trabajadores en primera línea de atención en la pandemia. Así mismo expuso que la alcaldesa Angélica Sosa ya envió una carta voluntaria para aportar con el 35 % de su salario al programa de lucha contra la pandemia y dijo que cualquier otro trabajador puede sumarse de manera voluntaria a realizar sus aportes.