Mesa: Mi responsabilidad es ganarle al MAS en democracia





25/06/2020 - 09:03:16

El Diario.- Por el control ejercido por el Movimiento al Socialismo (MAS) sobre los poderes Judicial y Legislativo, el candidato presidencial por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa Gisbert, expresó que tiene la responsabilidad de ganarle al partido azul, mediante elecciones y en democracia. Debido a las condiciones actuales, señaló que el país ha sido víctima del fraude electoral, pero también de un fraude en salud. En un video compartido en redes sociales el ex presidente calificó a la situación actual del país, como un Estado en el que existen poderes como el Legislativo y Judicial bajo control del MAS en un momento en el que el país ya debería haberse liberado de la presencia de esta tienda política controlando a estos órganos. Señaló que es responsabilidad suya, en la actual coyuntura, derrotar al MAS en las elecciones de septiembre próximo y de esta forma terminar con el control masista en los poderes controlados por esta agrupación política. “Mi responsabilidad es, en democracia y en las elecciones, ganarle al Movimiento al Socialismo para tener un gobierno de transformación y para evitar que el MAS siga gobernando Bolivia” indicó el ex presidente. Mesa recordó que Comunidad Ciudadana presentó, meses atrás, presentaron una demanda en contra del Movimiento al Socialismo como autores intelectuales del fraude electoral en el que se demanda que este partido político se encargue del resarcimiento de todos los daños ocasionados por esta acción así como de los gastos que generó al Estado, la organización del proceso electoral anulado por las irregularidades presentadas en su realización. Pidió a las autoridades judiciales y al Ministerio Público informar sobre el estado actual de este proceso, pues este delito significa una gran responsabilidad que debe ser asumida por el ex presidente Evo Morales y los dirigentes del Movimiento al Socialismo que participaron de forma material e intelectual del fraude.