Procesarán a dirigentes de K´ara K´ara por terrorismo





25/06/2020 - 09:00:39

Los Tiempos.- Los dos dirigentes de K’ara K’ara y la candidata a senadora del MAS que fueron detenidos el martes cuando iban a llevar insumos de bioseguridad al trópico serán procesados en La Paz por presunto terrorismo y financiamiento al terrorismo por el bloqueo y destrucción de una torre. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Iván Rojas, informó que los tres aprehendidos fueron trasladados a La Paz el martes por una orden fiscal y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares. Los aprehendidos son los dirigentes Remy Calle y Osvaldo Gareca. También la candidata a senadora por el MAS, Lucy Escóbar. Los tres detenidos son vinculados con los hechos de violencia ocurridos en mayo pasado en el bloqueo al botadero de K’ara K’ara, entre ellos al personal de salud. También por la reciente destrucción de una torre de telecomunicación y posesión de explosivos. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que los detenidos están involucrados con el bloqueo del botadero en mayo pasado, que durante más de 10 impidió el ingreso al botadero de K’ara K’ara en plena pandemia. Luego, sobre la liberación del policía que fue secuestrado el martes en el nuevo bloqueo y luego liberado con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la autoridad manifestó su conformidad, porque “la unidad le haya ganado a la violencia”. La presidenta de la Brigada Parlamentaria, Gisela Gonzales, pidió imparcialidad en el proceso. “Nos aproximamos al Comando de la Policía con una solicitud de información, sin embargo, nos hemos sorprendidos porque ayer mismo fueron trasladados”, dijo. Y añadió que “reprochan este accionar ya que no puede considerarse un delito el querer colaborar al trópico, no entendemos dónde puede haber ese delito de terrorismo”. Tanto los dirigentes como la candidata fueron detenidos el martes en la laguna Alalay, cuando se disponían a llevar eucalipto e insumos de bioseguridad al trópico, que está afectado por el aumento de casos Covid-19 en los cinco municipios. ADVIERTEN CON BLOQUEAR EL SUR Y PIDE LIBERACIÓN Los vecinos que se denominan “autoconvocados” mantienen el bloqueo del km 5 de la av. Petrolera por segundo día y advierten con radicalizar esta medida presión en toda la zona sur exigiendo la liberación de dos dirigentes y una candidata. Los manifestantes que el martes además retuvieron y liberaron a un policía que fue interceptado en el lugar denuncian que la justicia dilata la audiencia de los detenidos. En tanto, que la dirigencia del MAS considera que los tres son “secuestrados y que el Gobierno es quien practica el terrorismo de Estado”. El dirigente de la Federación de Campesinos, Jhonny Pardo, manifestó que sus bases están en estado de emergencia y dijo que en cualquier momento pueden ser rebasados por las mismas. En tanto, el abogado defensor de la candidata a senadora, Rolando Ramos, espera que la Fiscalía presente hoy jueves la imputación y se realice la audiencia de medidas cautelares en la que pedirá libertad. Ramos calificó los argumentos de la oaprehensión como “insolventes” e “inconsistentes”, porque el Ministerio Público no demuestra cómo se ha puesto en riesgo la seguridad común. “En los argumentos (…) solamente hacen mención a dos testigos y creemos que ante la evidencia de la falta de elementos de convicción, lo que va a corresponder es determinar la libertad irrestricta”, sostuvo.