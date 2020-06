Afiliados de la CNS deben esperar por prueba Covid-19 hasta 20 días





25/06/2020 - 08:49:58

Los Tiempos.- Los asegurados de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Cochabamba deben hacer fila por 12 horas, con el riesgo de contagiarse, para que les tomen la muestra de Covid-19 y luego esperar hasta 20 días para tener el resultado. El Colegio Médico exige un plan de contingencia para revertir la situación, debido a que la institución tiene a la mayoría de afiliados, unos 500 mil en el departamento. “Todo está saturado, he ingresado a las 7:00 y salí a las 24:00. Nos mandan de un lado a otro y nos piden un montón de papeles”, relató Gladis. Remarcó que como trabajadora de salud se siente indignada porque para ser examinada y acceder a una prueba de coronavirus tuvo que hacer cola por horas a lado de pacientes con dificultades respiratorias conectados a tanques de oxígenos. Este medio constató que los asegurados con sospecha de portar el virus se aglomeran y hacen filas en calles céntricas para acceder a una revisión médica básica. Gladis contó que es sospechosa de portar el virus, porque tuvo contacto con una persona infectada y afirmó que esperaba ser aislada en algún establecimiento de su seguro para no poner en riesgo a su familia. “Me indicaron que en una semana saldrán los resultados y me mandaron a casa sin medicamentos, pese a que les dije que presentaba algunos síntomas”, expresó. El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Salud, Adalid Gutiérrez, adelantó que los malos tratos y deficiencias en la atención de los afiliados obligaron a sacar un voto resolutivo en el que se exige al Servicio Departamental de Salud (Sedes) y a las autoridades de la CNS a mejorar el servicio; caso contrario, se movilizarán. “No están tomando las muestras a tiempo, el trabajador incluso espera cuatro días por la prueba. No tienen salas de aislamiento. Hemos tenido problemas con lograr las bajas médicas del personal del trópico porque sólo querían darles cinco días”, expresó. Cochabamba registra 140 trabajadores de salud infectados de coronavirus, el 60 por ciento son del trópico, de acuerdo a reportes del Sedes. Urgen ajustes El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, señaló que es urgente que la CNS ajuste su plan de contingencia para no afectar la atención de pacientes con otras patologías. “Hay un colapso total. Las áreas de aislamiento, habilitadas en infectología, neumología y un domo para más 100 personas fueron rebasadas. Por lo tanto, lo que queda es ampliar el servicio en otras áreas del Hospital Obrero Nº2, en el km 5,5 de la avenida Blanco Galindo”, precisó. Fernández puntualizó que los administradores deben agilizar la adquisición de reactivos para procesar muestras de sospechosos en un laboratorio propio. “¿Cómo es posible que una institución con 500 mil afiliados tenga que enviar sus muestras al laboratorio referencial del Sedes que está saturado?”, cuestionó. Asimismo, comentó que la Caja debe contratar los servicios de otras instituciones o alquilar infraestructura para evitar que pacientes con coronavirus compartan ambientes con personas que están internadas por otro diagnóstico. MÁS. Asegurados por sectores. El 90% del personal de salud está asegurado en la CNS. Además, del magisterio, Policía, alcaldías y jubilados. POLICLÍNICO ATIENDE 50 PACIENTES AL DÍA Las consultas externas en los policlínicos de la Caja Nacional de Salud continúan suspendidos por la emergencia sanitaria del coronavirus. Personal sólo atiende emergencias y entrega medicamentos a los pacientes. Se verificó que en el Policlínico 32, de la avenida Ayacucho, las enfermeras priorizan la atención de pacientes con sospecha de Covid-19 en la zona que se habilitó para asegurados que presentan sintomatología leve. Los asegurados madrugan por una ficha debido a que se reparten de 6:00 a 7:00 . Por día se atienden a 50 pacientes. Este medio intentó contactar sin éxito ayer al administrador regional de la CNS, Jaime Benítez, para conocer el plan de contingencia. Su personal dijo que atenderá el lunes. CIERRAN SEIS REPARTICIONES MUNICIPALES Y FUMIGAN LUEGO DE LA PRIMERA MUERTE En medio del desconcierto de los funcionarios, la Alcaldía cerró ayer seis reparticiones por la declaratoria de cuarentena por Covid-19 tras la muerte de un trabajador de Planificación, según el sindicato y un instructivo de Recursos Humanos. Tras el fallecimiento y la fumigación del edificio del pasaje Sucre, la dirigente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Zorca Candia, denunció que el personal ni siquiera cuenta con implementos de bioseguridad. “Desconocemos, hemos sido sorprendidos cuando algunos compañeros los han empezado a bajar y decir que se estaba fumigando. Nosotros pensábamos que se estaba fumigando antes de que ocurra cualquier cosa, pero nos hemos sorprendido porque el martes ya había fallecido uno de nuestros compañeros de Planificación”, explicó. La representante lamentó que pese a la emergencia no exista protección para el trabajador. “Es lamentable que dentro del municipio no exista ningún tipo de bioseguridad”, reclamó. Las dependencias que ingresan en cuarentena son: las secretarías Administrativa Financiera, de Cultura, de Planificación, de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Además de las direcciones de Turismo y Recursos Humanos. Como la mayoría del personal está afiliado a la Caja Nacional de Salud, Recursos Humanos dijo que gestiona la toma de pruebas Covid-19 para los trabajadores.