Gobierno prevé contracción del PIB en -5,9%, su nivel más bajo en la historia





25/06/2020 - 08:47:42

Página Siete.- El Gobierno estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país se contraerá en -5,9% hasta final de año, el nivel más bajo de la historia del país, a causa de los efectos negativos de la pandemia de la Covid-19. En anteriores semanas, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, señaló que el PIB del país sufriría un decrecimiento, sin embargo, evitó dar detalles de la magnitud del mismo. “Nosotros habíamos calculado primero un crecimiento, pero las proyecciones que tenemos son que el PIB va a decrecer en -5,9% y todos los esfuerzos que estamos haciendo son para que esta desaceleración y esta caída no sea tan grande y podamos corregirla con todo el programa de reactivación”, expresó el ministro de Economía, José Luis Parada, durante la ronda de preguntas de la Audiencia de Rendición de Cuentas de su cartera, realizada la mañana de ayer. De acuerdo con las series históricas del crecimiento del PIB, disponibles desde 1961, el mayor decrecimiento registrado hasta la fecha se había presentado en 1983, cuando llegó a -4%, y la última vez que el país tuvo un crecimiento negativo fue en 1986, cuando el PIB cayó a -2,5%. El gerente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui, señaló que la previsión de la institución se acerca a la proyectada por el gobierno, sin embargo, señala que ésta puede empeorar o mejorar, dependiendo del desarrollo de la pandemia en el mundo y de las medidas que adopte el gobierno para amortiguar la caída de la actividad económica. “Tenemos una previsión calculada similar una contracción de -5 puntos porcentuales para la economía nacional. El indicador final básicamente depende de dos aspectos muy importantes: el primero, como vaya comportándose la pandemia y sus posibles soluciones a nivel mundial. Y la segunda, las medidas económicas que vaya asumiendo el gobierno nacional en cuanto a su oportunidad y efectividad”, señaló el gerente de la CNC Jáuregui agregó que los sectores más afectados por la contracción de la economía serán el turismo y los subsectores relacionados a éste, como la gastronomía, la hotelería, las agencias de viajes, el transporte aéreo y los sectores complementarios a la aeronavegación, los cuales deberán esperar más tiempo para poder reanudar sus actividades con normalidad. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Ibo Blazicevic, indicó que su sector espera una caída aún más pronunciada que la proyectada por el gobierno, pronosticando un decrecimiento de entre el -7,5% y -9% hasta fin de año para las industrias, la mayor caída de las últimas cuatro décadas. “Para 2020 la industria experimentará una recesión económica producto de los efectos de la Covid-19. La CNI estima que el PIB de la industria en 2020 decrezca entre -7,5% a -9%, considerando que la economía decrezca en -5,9%. La industria es procíclica a la economía y el efecto de la Covid-19 se amplifica en el aparato productivo industrial. La caída del PIB industrial en 2020 será la mayor de las últimas cuatro décadas”. Para Antonio Rocha, presidente de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas (CNDA), la contracción del PIB se dará en función del control de la pandemia que realice el gobierno, a lo que se sumarán otros factores, como la realización de las elecciones en septiembre, las cuales pueden generar un clima de inestabilidad e incertidumbre económica, lo que podría agravar la situación. “A todo esto se suman las elecciones de septiembre, que de por sí la organización genera un gasto importante que contribuirá a acrecentar el déficit y genera un clima de inestabilidad e incertidumbre económica, lo que no contribuye a la reactivación”, señaló Rocha. Previsiones de organismos internacionales Organismos En sus últimas revisiones, organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pronosticaron la contracción de la economía boliviana. Previsiones Por ejemplo, el BM había previsto un crecimiento del 3% del PIB a principios de año y en su última revisión cambió la perspectiva a -5,9% para Bolivia; el FMI dijo de un crecimiento de 4% para luego cambiar su previsión por una contracción de -2,9%; mientras que la Cepal calculaba un crecimiento de 3% y revisó su previsión a -3%. Indicadores El Banco Central de Bolivia (BCB) indicó que la inflación acumulada a mayo fue del 1,2% y se espera que hasta fin de año se mantenga por debajo del margen previsto de 3,4%. Por otra parte, el nivel de las Reservas Internacionales (RIN) actualmente alcanzan los 6.538 millones de dólares. FMI prevé -9,4% para la región El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer que la crisis económica por la pandemia no tiene parangón y que la recuperación todavía es incierta, por lo que recortó fuertemente sus previsiones de abril a una contracción de la economía global de 4,9% en 2020, que en el caso de América Latina se situará en - 9,4%. La “profunda contracción” -más aguda que la primera estimación de una caída del PIB de un 3% este año hecha en abril- está marcada por una “incertidumbre generalizada”, debido a que todavía se desconoce la magnitud y la duración del golpe por la pandemia del coronavirus. “Ahora proyectamos una recesión más profunda en 2020 y una recuperación más lenta en 2021”, advirtió la economista jefa del FMI, Gita Gopinath. En la actualización de sus Perspectivas de la economía mundial, el FMI destacó que un componente importante de la crisis es una contracción “profunda y sincronizada” que afecta a las economías avanzadas. Para América Latina y el Caribe la institución llevó a cabo un recorte de varios puntos en sus estimaciones para este año y anunció que espera una contracción de -9,4%, con un descalabro de las principales economías: una caída del PIB de -9,1% en Brasil, -10,5% en México y de -9,9% en Argentina. Para este 2020 el parón generará una caída del PIB de las grandes potencias: un -8% en Estados Unidos, mientras que en China la recuperación está en marcha y el FMI pronostica un crecimiento de 1% para este año, dejando atrás un ritmo de expansión de más de 6% en los años anteriores.