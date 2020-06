Estudios sobre Covid-19 en Santa Cruz: el 80% cree que la cuarentena evitó el contagio en su familia





25/06/2020 - 08:45:30

El Deber.- Dos estudios, efectuados por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales José Ortiz Mercado (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uagrm y la Universidad Johns Hopkins-AB PRISMA, indican que la mayoría de la población cruceña resalta la importancia de la cuarentena, a la vez que se manifiesta en desacuerdo con las políticas de salud del Gobierno nacional, de la Gobernación y de la Alcaldía cruceña sobre el Covid-19. Identificación de causas para el incremento de casos de Covid-19, se titulan los dos estudios, llevados a cabo por ambas instituciones, del 6 al 13 de junio de 2020, en 15 distritos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según Jhonny Atila Lijerón, director del IIES y coordinador de la investigación, el primer estudio estuvo dirigido a la población infectada con Covid-19 bajo una muestra aleatoria de 123 encuestados con un nivel de confianza de 95% y un error muestral del 4.18%. El segundo estudio estuvo dirigido a la población no infectada, bajo una muestra aleatoria de 881 encuestados, con un nivel de confianza de 95% y un error muestral del 3.28%. Atila comentó que el trabajo ha arrojado interesantes resultados relacionados con la percepción de la población respecto a las prácticas de prevención ante el coronavirus y ha permitido medir el riesgo a través de pruebas estadísticas como OR (Odds Ratio). La encuesta constó de 111 preguntas distribuidas en ocho dimensiones: datos socioeconómicos y demográficos, economía, cultura, información, educación, conducta y comportamiento, plantes de contingencia y sistema de salud. Algunas interrogantes ¿Considera que el Covid-19 es un invento político?, entre las personas infectadas y no infectadas, el 5% cree que sí, un 6% y un 9% que estaría ni de acuerdo ni en desacuerdo (respectivamente) y un 89% y 86% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, respectivamente. ¿Usted se ha automedicado para prevenir el contagio del Covid-19?, fue otras de las consultas. Las personas infectadas refieren que el 32% se han automedicado, 24% a veces, 45% casi nunca y nunca; por su parte, el 14% d las personas no infectadas manifestaron que se automedicaron, 21% a veces y 65% casi nunca y nunca. También se preguntó en qué medida están de acuerdo con las políticas de salud del Gobierno nacional, departamental y municipal, con relación a la prevención y tratamiento de pacientes con Covid-19. El 20% de las personas infectadas respondió que está muy de acuerdo y de acuerdo, 32% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 48% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Entre las personas no infectadas, 19% refiere que está muy de acuerdo y de acuerdo, 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo y 48% en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. La población considera que los lugares donde tuvo mayor exposición al contagio son los mercados municipales (70% en las personas infectadas y 78% en las no infectadas), seguido de las entidades financieras (42% y 61%), los supermercados (44% y 53%), el transporte público (39% y 52%) y los mercados ambulantes (41% y 48%). También se preguntó si ¿considera que la cuarentena que usted realizó, contribuyó a evitar el contagio en su familia?, dando como resultado que un 12% de las personas infectadas con Covid-19 respondieron que fue poco importante y muy poco importante; 16% medianamente importante y 72% importante y muy importante. Entre los familiares de infectados, para el 10% la cuarentena implementada fue poco importante o muy poco importante; para el 10% medianamente importante y para el 80% importante y muy importante. Otros datos El 2% de los infectados por Covid-19 dice que viajó desde el exterior a Bolivia antes o durante la pandemia; en comparación a los familiares de infectados, que afirman que sus familiares viajaron el 1% desde el exterior a Bolivia antes o durante la pandemia Asimismo, el 64% de las personas infectadas indica que la cuarentena implementada a las personas que llegaron desde el exterior a Bolivia fue importante y muy importante. Cuando le diagnosticaron Covid-19 a usted o a algún miembro de su familia, ¿aislaron o pusieron en cuarentena al resto de los familiares?, fue otra de las 111 preguntas. Las personas infectadas respondieron que Sí en un 79%, en la misma proporción que en el caso de los familiares de personas infectadas. Otra pregunta fue: ¿Considera que existe influencia política o intereses políticos, que están perjudicando en la prevención y tratamiento de pacientes con Covid-19? El 48% de las personas infectadas dicen que están muy de acuerdo, mientras que el 59% de las personas no infectadas indican que están muy de acuerdo y de acuerdo. Riesgos En el análisis de los resultados, Atila destacó que el factor identificado como el de más alto riesgo de infección es la automedicación, debido a la falsa sensación de seguridad que da a las personas el haber tomado medicamentos para prevenir el contagio, así como a los efectos adversos de lo ingerido sin la orden médica correspondiente. Asimismo, cerca de la mitad de las personas infectadas y un poco más de la mitad de los familiares de personas infectadas declaran que fue insuficiente y muy insuficiente la cantidad de personal médico y no médico disponible para la atención. Esto significa que la falta de personal de salud resulta ser un indicador de riesgo con 0.37 (mucho riesgo) y con 0.34 (mucho riesgo), respectivamente. Entre las recomendaciones del estudio se sugiere proveer la atención inmediata mediante el uso de la telemedicina de sospechosos, incluyendo el tratamiento sintomático prescrito por un médico, para evitar la automedicación, y con el apoyo de unidades móviles y ambulancias, así como incorporar a médicos voluntarios para reforzar la atención a distancia (telemedicina).