Padres de colegios privados rechazan el plan de descuentos y llaman a resistir esta medida





25/06/2020 - 08:43:17

La Razón.- Tras la presentación del plan de rebaja de pensiones en colegios particulares que va del 6% al 28%, la Junta Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados convocó a “resistir” y rechazar esta disposición del Ministerio de Educación. La medida salva del cierre al 85% de los colegios, defendió la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop). “Rechazamos enfáticamente esta medida, es más, mantenemos la posición de no pagar ni un centavo durante la cuarentena y más bien, pedimos la resistencia de todos los padres de familia a no pagar ni un solo centavo, porque el ministro (Víctor Hugo Cárdenas) actuó a espaldas de los padres de familia”, afirmó José Antonio Pereira, presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia de Colegios Privados. El dirigente lamentó que el Ministerio de Educación los hubiera convocado con anterioridad a una reunión para la tarde de este miércoles, cuando el anuncio de los descuentos se hizo al mediodía, lo cual los tomó por sorpresa. Por esto, dijo, no asistirán y lamentó que no se haya consensuado con este sector. La escala de descuentos en pensiones publicada en esta jornada, que está en función al número de estudiantes, a si el colegio cuenta o no con plataforma virtual y al monto de las mensualidades, fue trabajada con el Ministerio de Educación en base a un diagnóstico, afirmó la presidenta de Andecop, Isabel Zotez. “Hemos evitado que se cierre el 85% (840 unidades educativas) de colegios particulares y estamos garantizando el trabajo laboral de los profesores y el trabajo virtual, eso refleja ese cuadro de que se ha llegado a una solución favorable”, apuntó Zotez. La aplicación de este plan de descuentos será válida mientras dure el periodo de la cuarentena, una vez que se levante esta medida ya no tendrá vigencia, aclaró el ministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas. Debido a la pandemia, el Gobierno suspendió clases en colegios, institutos y universidades el 12 de marzo.



El ministro explicó que, en función al cuadro de descuentos, cada unidad educativa en coordinación con padres de familia debe adecuar la rebaja. “Este cuadro es orientador e indicador para esas conversaciones”, dijo Cárdenas. Según los datos del Ministerio de Educación, el porcentaje de rebaja de la pensión es mayor si el colegio no cuenta con una plataforma educativa virtual (de 11% a 28%); aquellos que sí cuentan con una tendrán que aplicar el descuento de entre 6% y 23%. El ministro dio un plazo de 15 días, para que los colegios particulares implementen las plataformas. “No necesitan costo alguno adicional, solo voluntad, ganas y decisión”, animó.