Constructoras piden apoyo a la Brigada para gestionar pago por obras ejecutadas





24/06/2020 - 21:44:24

Correo del Sur.- Representantes de más de 130 empresas constructoras cochabambinas protestaron hoy en puetas de la Brigada Parlamentaria para pedir apoyo en la gestión de pagos por obras ejecutadas para el Gobierno. Las deudas que dichas entidades exigen datan desde octubre de 2019, y los dejó paralizados algunos proyectos pendientes, entre ellos el tren metropolitano. El representante de una de las constructoras, Milton Garabito, indicó que detrás de cada obra adeudada o paralizada existen cientos de familias que ya no tienen recursos para enfrentar la pandemia y "exigen los sueldos por trabajos ya hechos". El representante de los trabajadores y subcontratista del tren metropolitano, Juan Carlos Montaño, lamentó que hayan pasado varios meses sin que las deudas no sean saldadas. Asimismo, la presidenta de la Brigada Parlamentaria, Gisela González, señaló que se activarán los recursos necesarios para que dichas deudas sean saldadas. "Las familias ya no tienen plata para quedarse en sus casas en esta pandemia", apuntó. El sector constructor no descarta agudizar sus medidas de presión.