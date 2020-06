Diputado Amílcar Barral da positivo en prueba del Covid-19





24/06/2020 - 21:41:05

Erbol.- “Estoy haciendo este anuncio oficial. Ya estamos instalados en el centro de cuarentena. Entiendo que nos tenemos que quedar algo de 14 días, 15 días, pero con seguridad vamos a estar en comunicación. Quiero agradecer de corazón primero a toda mi familia también a toda la gente amigos, compadres, todos los que no se han estado llamando”, manifestó mediante un video. El legislador ya estaba en aislamiento debido a que desde el desde el fin de semana tuvo síntomas de resfrío. Ya le habían sugerido internarlo, pero aseguró que no lo hizo había otras personas que requerían de una cama de hospital. Barral dijo que se había hecho las pruebas de sangre y la rápida de COVID y había salido negativo, sin embargo, este miércoles le comunicaron que el PCR, que es un test más preciso, le dio positivo. Señaló que no sabe cómo pudo haberse contagiado. Recordó que hizo viajes a Cochabamba en aviones llenos y también estuvo una sesión de informe oral con el alcalde Luis Revilla, que hoy está también en cuarentena, y la Secretaria Municipal de Salud que también dio positivo. Expresó preocupación porque tuvo contacto con unas 200 personas de manera personal, en el momento que iba a entregar donaciones y víveres a gente de escasos recursos. Agradeció a los amigos que se comunicaron con él, pero también a “enemigos” que lo llamaron. Dijo que incluso se comunicaron con él ministros, Eva Copa y Sergio Choque, además de otros colegas. Hizo un agradecimiento especial al Alcalde, quien estuvo en constante contacto con él tras enterarse de que tenía síntomas. Manifestó su angustia también porque su hijo tiene síntomas.