Pese al fraude, el MAS recibirá del OEP 60% de los recursos destinados a propaganda





24/06/2020 - 21:33:01

Página Siete.- Pese al fraude electoral establecido por una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA) luego de las elecciones generales del 20 de octubre, el Movimiento Al Socialismo (MAS) recibirá el 60% del presupuesto asignado a la propaganda electoral para los comicios del 6 de septiembre, de acuerdo con una decisión adoptada en Sala Plena del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que tuvo una única disidencia, la vocal electoral nacional Rosario Baptista. “Se propuso la inclusión de un artículo que determine que en la distribución de recursos de fortalecimiento público no se aplique el criterio de proporcionalidad en estas elecciones generales (6 de septiembre), considerando que las elecciones del 20 de octubre de 2019 quedaron sin efecto y no existe por tanto un referente válido para su aplicación. Sin embargo (…) esta propuesta fue rechazada por Sala Plena”, señala la Resolución del TSE-RSP-ADM N° 30/2020, del 14 de enero de 2020. La decisión de Sala Plena del OPE implica aplicar los resultados de la elección válida más reciente, la del 12 de octubre de 2014, de manera que la distribución de recursos tendrá que hacerse conforme al porcentaje de votos obtenidos por las organizaciones políticas que participaron en ellas. Los resultados de esos comicios dejaron al MAS-IPSP, con 61,38% de los votos; UD, 24,23%; UN, PDC, con el 9,04%; Movimiento Sin Miedo, 2,71%, y Partido Verde-IEP, 2,65% de los votos. Los recursos distribuidos en la elección declarada nula por fraude En las elecciones generales del 20 de octubre de 2019, el MAS recibió 10,9 millones de bolivianos para su campaña electoral, según dispuso el OEP. Los datos indican que de los 35 millones de bolivianos destinados al fortalecimiento de las organizaciones políticas (financiamiento), 21.036.000 se distribuyen de forma equitativa entre los nueve frentes en carrera (2,3 millones cada uno) y 14,024.000 millones entre tres partidos que ya participaron en las elecciones de 2014, según la votación que recibieron. En los hechos, el MAS recibió 2,3 millones de bolivianos por distribución equitativa y unos 8,6 millones por el más de 60% de votación que logró en 2014, que hacen los 10,9 millones de bolivianos. La vocal Baptista señaló que la decisión de Sala Plena es aplicar lo siguiente: La ley prevé que se hará una distribución de 60% de manera equitativa a todos los que están participando y 40% en función a la votación que recibieron en 2014. La exdiputada y ahora analista política Jimena Costa sostuvo que por el fraude electoral del 20 de octubre hay dos caminos para la distribución de recursos económicos a los partidos políticos, en momentos que el país necesita dinero para la lucha contra el coronavirus: se debería distribuir los recursos en igualdad de condiciones o no distribuir ni un solo centavo. “Van a volver a distribuir los recursos públicos, más del 60% al MAS, otra vez, es inaceptable”, protestó Costa, quien afirmó que no es justo que por segunda vez un partido reciba el mismo monto de dinero, cuando de por medio está el fraude electoral atribuido al MAS. En la Resolución del TSE-RSP-ADM, la vocal disidente Baptista señala que “no es lo mismo tratar-considerar a las partes de igual modo que tratar-considerar como iguales a las partes”.