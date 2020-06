Comité admite 382 denuncias de persecución política durante el gobierno de Evo Morales







24/06/2020 - 21:27:41



La Paz, (ABI).- Un total de 544 casos de persecuciones políticas e ideológicas durante el gobierno del expresidente Evo Morales se presentaron ante el Comité Interinstitucional de defensa a las víctimas, dependiente del Ministerio de Justicia, de las cuales 382 fueron admitidas y 162 rechazadas.



"Se recepcionaron 544 casos (...) y de éstos, 382 denuncias fueron admitidas y 162 fueron rechazadas", precisó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, este miércoles, durante una conferencia de prensa.



En diciembre de 2019, se creó ese comité para recibir denuncias de personas que fueron perseguidas por motivos políticos e ideológicos durante el periodo de gobierno del MAS, entre el 22 de enero de 2006 y el 10 de noviembre de 2019.



Esa entidad es presidida por el Ministerio de Justicia y tiene la misión de establecer las garantías constitucionales, la seguridad jurídica y el debido proceso de las personas perseguidas, procesadas y recluidas durante el gobierno de Morales.



Vargas precisó que una parte de las denuncias fueron rechazadas debido a que no se registraron durante el anterior gobierno, además que no se presentaron dentro del plazo de recepción y debido a que se vulneraron derechos que no son atribuibles a la administración de justicia.



La autoridad detalló que del total de los casos presentados, el 52% se atendió en La Paz, el 16% en Santa Cruz, el 10% en Cochabamba, el 6% en Potosí, el 4% en Tarija, el 3% en Chuquisaca, el 3% en Pando, el 3% en Oruro y el 3% en Beni.



El Viceministro mencionó que dentro de las denuncias de relevancia están el caso Terrorismo, en el que se logró la absolución de 33 acusados; el caso Porvenir, donde el entonces prefecto de Pando Leopoldo Fernández obtuvo la libertad pura y simple, luego de 11 años de detención preventiva.



Agregó que a esos casos se suma el del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de los Yungas, Franclin Gutiérrez, que obtuvo su libertad pura y simple, luego que fue acusado sin pruebas.



También están aquellos procesos en los se logró el retorno de los exiliados políticos, como el exprefecto Mario Cossío; el exgobernador de La Paz y exalcalde de El Alto, José Luis Paredes; el expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, entre otros.