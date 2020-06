Programa de Empleo recibirá Bs 13.880 millones que iban a invertirse en la Planta de Propileno





24/06/2020 - 18:00:03

La Paz, (ABI).- El Programa Nacional de Reactivación de Empleo, que fue presentado este miércoles por el Gobierno, tendrá un financiamiento adicional de Bs 13.880 millones que iban a ser destinados a la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno de Tarija, informó el miércoles el ministro de Desarrollo Productivo, Oscar Ortiz. Para usar esos recursos, la autoridad señaló que se envió un proyecto de ley al Legislativo, controlado por el MAS, por lo que demandó su aprobación. "El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley para obtener un financiamiento adicional para el Programa de Reactivación de Empleo, enviando a la Asamblea una propuesta para que más de 13.000 millones de bolivianos, que están hace cinco años paralizados en el BCB, y estaban destinados a la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno, un proyecto que no ha podido funcionar, puedan ser utilizados para enfrentar al coronavirus y apoyar este plan de reactivación", aseguró Ortiz. Para ello, el Ministro afirmó que se envió la propuesta normativa a la Asamblea, controlada por el MAS, porque considera que no se puede tener recursos paralizados ante la emergencia sanitaria por el coronavirus y los duros efectos económicos por la cuarentena, así como el desafío de preservar y crear nuevos empleos. "Nosotros vamos a demandar de la Asamblea que apruebe el uso de esos recursos para que puedan ser aplicados en la lucha contra el coronavirus y la defensa de los empleos", aseguró. Con estos recursos, Ortiz recalcó que la gestión de la presidenta Jeanine Añez encamina al país para enfrentar la fase más crítica del coronavirus y reactivar la economía, mediante el empleo. La información se dio a conocer durante la presentación del Programa Nacional de Reactivación de Empleo, en el que participó Ortiz y sus homólogos de la Presidencia, Yerko Núñez, de Economía, José Luis Parada y de Planificación del Desarrollo, Carlos Melchor Díaz. Dicho programa fue aprobado, mediante Decreto Supremo, por la presidenta Añez. El artículo 99 de dicho decreto dispone que además de los recursos establecidos en la norma el mencionado programa de empleo "se financiará con Bs 13.880 millones" establecidos en el artículo seis de la Ley 742, del 30 de septiembre de 2015, de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2015, mismos que serán reasignados a favor del Ministerio de Economía, una vez que entre en vigencia la ley que autorice al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un "crédito extraordinaria" a dicha cartera. El artículo seis de la Ley 742, aprobado por el Legislativo, autoriza al BCB otorgar un "préstamo extraordinario" por Bs 13.880 millones en favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en condiciones concesionales, para financiar la construcción de la Planta de Propileno y Polipropileno. La medida se registra luego de que el Ministro Núñez denunció que el expresidente Evo Morales ordenó al Legislativo bloquear los préstamos de organismos internacionales para enfrentar la lucha contra el COVID-19. Núñez precisó que hay cinco proyectos de ley en la Asamblea para la aprobación de préstamos, por un total de $us 1.700 millones, destinados al sistema de salud, para el equipamiento de hospitales, compra de insumos, contratación de médicos y para financiar medidas económicas de apoyo en favor de la micro, pequeña y mediana empresa.