Incautaron explosivos y droga: Gobierno advierte que hay un golpe de Estado en puerta promovido por el MAS





24/06/2020 - 14:01:21

La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió el miércoles que hay un "golpe de Estado en puerta", después de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en dos operativos, incautó 107 kilos de sustancias controladas y un lote de explosivos. "Sabemos que hay un golpe de Estado en puerta, el Movimiento Al Socialismo (MAS) está buscando desestabilizar al país. No me canso de decir que estamos ante y frente al narcoterrorismo, (es decir) una mezcla de los que hacen narcotráfico con terrorismo", manifestó Murillo, en conferencia de prensa. Precisó que, en un operativo denominado "Dinamita", efectivos policiales aprehendieron a una mujer en posesión de 22,4 kilos de marihuana y 480 unidades de dinamita, 250 kilos de anfo, 1.100 detonadores y 10 rollos de mecha lenta, precisó. El Ministro se preguntó qué hacia esta mujer con los explosivos y la marihuana porque considera que "obviamente no era para la pesca, sino para realizar atentados terroristas". En ese sentido, remarcó que no se cansará en decir que mientras el Gobierno está buscando salvar vidas, otros sectores están buscando generar la muerte. El expresidente Evo "Morales y su candidato Luis Arce Catacora están buscando la confrontación, que haya muertos como había de 1999 hasta el 2005 en el Chapare", enfatizó. Recordó que en esa época provocaban a fuerzas especiales y cuando se generaban muertos los velaban en plena carretera en el Trópico de Cochabamba para causar la indignación de la población, indicando de que se trata de asesinatos, con el fin de provocar convulsión. A su turno, el director general de la FELCN, Juan Frías, señaló que en otro operativo, llamado "Corapata", en la carretera Copacabana-La Paz, interceptaron un vehículo que transportaba en doble fondo 85 kilos con 340 gramos de cocaína. En el operativo -agregó- se afectó al narcotráfico con 213.350 dólares, además, se aprehendió al chofer Raymundo H.M. y se secuestró un vehículo.