Colegios privados y Gobierno acuerdan descuento para las pensiones entre el 6 y 28%





24/06/2020 - 13:53:20

La Paz, (ABI). - El Ministerio de Educación y la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) llegaron a un acuerdo que establece descuentos desde el 6% hasta el 28% en las pensiones escolares. Los descuentos variarán de acuerdo al monto que cobra la unidad educativa, la cantidad de estudiantes y si cuenta con una plataforma educativa, el que estará vigente mientras dure la cuarentena por el coronavirus COVID-19. "En resumen, hay dos bloques de rebaja, si tienen plataforma educativa y si no tienen, cuánto pagan por mes y cuántos inscritos tiene a nivel de estudiantes", dijo el ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas. Explicó que, si un estudiante está en un colegio particular y paga menos de 600 bolivianos, además la unidad tiene inscrito a más de 900 estudiantes, entonces el descuento será del 12%; pero si el centro educativo cobra más de 1.000 bolivianos y tiene más de 1.200 estudiantes, el descuento será del 23% "esto en los que tienen plataforma educativa". Mientras en los que no tienen plataforma educativa, los descuentos serán un poco mayores, según la autoridad. Por ejemplo, si en una unidad educativa se paga 900 bolivianos y tiene 820 estudiantes, entonces, el descuento será de 19%, pero si el centro educativo cobra 700 bolivianos y tiene 350 estudiantes, el descuento será 17%. "Estos porcentajes de rebaja con plataforma y sin plataforma son importantes porque son porcentajes de base", acotó. Cárdenas instó a las unidades educativas privadas a instalar su plataforma para impartir clases en la modalidad virtual en un plazo de 15 días y de esa manera ayudar al estudiante en su avance curricular. Asimismo, adelantó que una vez concluida la cuarentena por el coronavirus las pensiones escolares volverán a los pagos inicialmente acordados entre la unidad educativa y los padres de familia. La autoridad apuntó que desde su despacho continuará impulsando todas las medidas que sean necesarias para los estudiantes de las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas con el fin de garantizar la conclusión del año escolar.