Ministro de Gobierno: Evo Morales ordenó el secuestro de policía en K´ara K´ara







24/06/2020 - 12:08:57



La Paz, (ABI). - El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó el miércoles que el expresidente Evo Morales ordenó el secuestro del policía que estuvo retenido ayer por varias horas en el sector de K'ara K'ara, en Cochabamba.

"Claramente esto ha sido una orden de Evo Morales en venganza de que hemos detenido tres personas, entre ellas una candidata a senadora del MAS, que están involucradas en el secuestro de armas, (en la agresión) a policías y militares en varias ocasiones y en todas las movilizaciones que se han hecho en Cochabamba", dijo.

El uniformado secuestrado fue liberado en horas de la madrugada de hoy y Murillo condenó que se haya registrado el hecho delictivo en vísperas del aniversario de la Policía Boliviana.

"Quiero condenar que a un día de su celebración de la Policía Boliviana, ayer haya sido secuestrado un policía. Al cabo Mayta (lo) han secuestrado unos delincuentes que trabajan para el prófugo narcoterrorista Evo Morales en K'ara K'ara", manifestó.

Sin embargo, reiteró que no se permitirá que estos grupos hagan lo que les dé la gana en el país. "Que quede claro que nosotros no estamos jugando (aunque) sabemos que no tenemos la Justicia de nuestro lado, ni el Ministerio Público", apuntó.