En Brasil, 8 clubes venden sus derechos de Tv por separado





24/06/2020 - 10:35:10

Página Siete.- Sin inconvenientes con la Confederación Brasileña de Fútbol, ocho clubes de ese país decidieron vender sus derechos de televisión por su cuenta, un ejemplo en la comercialización de imagen. Los dirigentes del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) recordaron en los pasados días que se debe cumplir el estatuto, el artículo 85, para que esta entidad sea la encargada de comercializar los derechos. El exdirector ejecutivo de la FBF Freddy Téllez adelantó la pasada semana que los clubes, al inscribirse a los campeonatos que organiza la federación, aceptan la normativa de FIFA y Conmebol que prohíbe que cada entidad comercialice sus derechos individualmente. ¿Qué pasa con los clubes brasileños? ¿Incumplen el estatuto de la FIFA y de Conmebol? Desde 2015, la empresa Turner ingresó en la disputa de las transmisiones de los partidos y el año pasado logró transmitir su primera edición del Brasileirao. La compañía tiene contrato con ocho clubes del fútbol de ese país: Palmeiras, Santos , Internacional, Bahía, Ceará, Coritiba, Fortaleza y Athletico Paranaense. Durante esta pandemia, Turner notificó a los ocho clubes con los que tiene un acuerdo hasta 2024, una renegociación por el incumplimiento de contratos de estas entidades con respecto a la transmisión de sus partidos por Tv abierta: estos clubes tienen acuerdo por derechos para que sean televisados por Esporte Interativo, TNT y Space en Tv por cable y por la cadena Globo para Tv abierta, es decir, en Brasil los clubes facturan por ambos lados. El resto de los clubes brasileños ceden sus derechos a la Cadena Globo, entre ellos se encuentran clubes como Flamengo, Fluminense, Corinthians y Gremio, que son los de mayor arrastre y los que se llevan la mayor parte de los ingresos. La carta a FIFA Ante la oferta que realizó el presidente de Bolívar, Marcelo Claure, para que los clubes sean parte de una sociedad en los derechos de televisión a cambio de 104 millones por 10 años de contrato, la FBF salió al frente y realizó una consulta a la FIFA para que le ratifique que según la norma es la única que puede llamar a una licitación para comercializar los derechos. La FIFA respondió que la controversia debe ser resuelta por la FBF, según los estatutos del máximo ente del balompié mundial, los de la FBF y en la parte final le menciona que el tema se puede resolver a través “de cualquier ley nacional que resulte pertinente”. Ley nacional En Bolivia existe la Ley 1322/92, de “Derecho de Autor”, mediante la cual los clubes son dueños del espectáculo y de su presentación, y con la misma pueden vender independientemente sus derechos tal como pasa en el fútbol brasileño. De hecho, clubes como Bolívar, Blooming, Wilstermann, Guabirá y Royal Pari ya adelantaron que no ingresarán en la licitación que la FBF pretende retomar. La venta de los derechos para la gestión 2021-2024 es un asunto pendiente entre los clubes y el ejecutivo de la FBF porque el contrato con Sports Tv Right terminará este año. Las adendas que se hicieron al vínculo legal, ante la crisis económica de los clubes, permitieron a la empresa de Quiroga obtener la ‘preferencia’ para renovar el contrato si en un caso se iguala o mejora la oferta. Sports Tv Right maneja las transmisiones del fútbol profesional boliviano desde 2013. La propuesta de Claure fue aplaudida por unanimidad por los representantes de las entidades del balompié nacional que pidieron se anule la licitación pública que lanzó la FBF y que se suspendió en marzo.