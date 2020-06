Día negro: Paciente se quita la vida y hospitales claman por insumos





24/06/2020 - 09:18:11

Los Tiempos.- Cochabamba vivió ayer un día negro. Un paciente con Covid-19 se quitó la vida al lanzarse del tercer piso del hospital Solomon Klein, en Sacaba, poco antes de ser llevado a terapia intensiva. En tanto, que se hicieron 13 levantamientos de cadáveres en domicilios por sospecha de la enfermedad. Además, el personal de salud clama por equipos de protección. El paciente de 55 años habría tomado la decisión de quitarse la vida debido a sus complicaciones respiratorias que no pudieron tratarse adecuadamente por falta de medicamentos en el área de terapia intensiva. “Lamentablemente se lanzó del tercer piso del hospital, desconocemos las razones por las que tomó esa determinación, pero creemos que lo hizo por miedo a la pandemia”, indicó el director administrativo, Daniel Torres. Precisó que el hecho ocurrió casi al mediodía y añadió que la víctima provenía de Ivirgarzama, en el trópico donde existe un foco y se concentra el 20 por ciento de casos de Covid-19 del departamento. El hecho sorprendió a médicos, enfermeras y trabajadores del hospital que tiene 60 pacientes. Sin embargo, a diario el personal clama por medicamentos y material de protección. Tras el trágico desenlace del paciente, la asambleísta departamental Lizeth Beramendi volvió a inspeccionar el hospital y constató las paupérrimas condiciones en las que trabaja el personal y la falta de medicinas. Denunció que de los 30 mil barbijos que se solicitaron para tres meses, las autoridades sólo les dieron 4 mil. Sostuvo que el personal está por pedir el cierre del hospital por la falta de material que no sólo pone en peligro sus vidas, sino que los expone a una catástrofe sanitaria. Torres ratificó que 24 profesionales continúan con baja médica porque dieron positivo a Covid-19 y que las salas continúan desbordadas. En similar situación se encuentra el Viedma. El miedo a infectarse con el virus motivó ayer a más de 600 trabajadores a declararse en estado de emergencia y protestar exigiendo a la Gobernación la contratación de personal, material de protección, pruebas rápidas y un centro de aislamiento. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Viedma, Álex Ticona, sostuvo que no existen las condiciones mínimas para atender a pacientes con coronavirus y confirmó que alrededor de 125 personas se replegaron. Desde el Sedes se confirmó que el hospital registra seis profesionales contagiados con coronavirus. El director del hospital Viedma, Juan José Mendoza, precisó que 70 trabajadores solicitaron aislarse luego de tener contacto con infectados y que 45 personas están con baja porque se encuentran en grupos de riesgo. Adelantó que analiza renunciar, debido a que las bajas ocasionaron que el hospital funcione a un 30 por ciento de su capacidad. "El Ministerio de Salud no regulariza 24 contrataciones. Esto es inhumano, se les exige que trabajen, pero no se paga sueldos." Nelson Cox. Rpte. Defensor del Pueblo. "No huimos del trabajo porque llevamos 20 años al servicio, pero pedimos material, pruebas y centro de aislamiento.Gustavo Panozo." Rpte. Trabajadores "El hospital Solomon Klein está abandonado y todo su personal corre riesgo, porque no hay ni masking para envolverse con bolsas." Lizeth Beramendi. Asambleísta Dptal.